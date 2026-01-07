Catanduva terá R$ 7,4 milhões em recursos extras para a educação

Catanduva teve definido o valor que irá receber de recursos extras do Fundeb para a área da educação. O município foi contemplado com R$ 7.489.409,44, referentes à complementação do VAAR (Valor Aluno Ano Resultado), mecanismo federal que reconhece redes públicas com bons resultados educacionais e gestão eficiente.

A verba adicional será paga em 13 parcelas, de janeiro a janeiro, ao longo do exercício, e deverá ser destinada ao pagamento de salários dos profissionais da educação e a investimentos em infraestrutura educacional, fortalecendo ainda mais a rede municipal de ensino.

O valor definido para este ano representa salto significativo em relação a 2025. No ano passado, Catanduva recebeu cerca de R$ 3 milhões por meio do VAAR. Agora, o montante previsto para 2026 é mais do que o dobro, evidenciando a evolução dos indicadores educacionais e a consolidação das políticas públicas adotadas pelo município.

O repasse é resultado da habilitação de Catanduva em todas as condicionalidades do VAAR, conquista anunciada no encerramento de 2025.

“A definição do valor consolida um ciclo de avanços registrados na educação municipal, marcado por investimentos constantes, ampliação do ensino em tempo integral, melhorias na infraestrutura escolar e reconhecimento em avaliações e premiações estaduais e nacionais”, comemorou, em nota, a Secretaria Municipal de Educação.

O QUE É O VAAR

O VAAR (Valor Aluno Ano Resultado) é uma modalidade de complementação do Fundeb criada para estimular a melhoria da qualidade da educação pública. Diferentemente de outros repasses automáticos, o VAAR é destinado apenas aos municípios que comprovam avanços na aprendizagem, redução das desigualdades educacionais e boa gestão dos recursos públicos.

Para ter acesso ao VAAR, o município precisa cumprir condicionalidades estabelecidas pelo Ministério da Educação, como a adoção de políticas voltadas à alfabetização na idade certa, o monitoramento dos resultados educacionais, a transparência na aplicação dos recursos e o compromisso com a equidade no ensino. Catanduva cumpriu todas essas exigências.

O QUE É O FUNDEB

O Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é o principal instrumento de financiamento da educação pública no Brasil, reunindo recursos da União, estados e municípios para assegurar o funcionamento das escolas, a valorização dos profissionais da educação e a melhoria da qualidade do ensino.