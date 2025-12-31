Geral
Catanduva terá Folia de Reis no dia 6 de janeiro na Praça da Matriz
Foto: Divulgação - Companhia de Reis Estrela Guia será uma das atrações da festa em Catanduva
Apresentação será conduzida por duas companhias tradicionais, a partir das 20h, com entrada franca
Por Da Reportagem Local | 31 de dezembro, 2025

As companhias Estrela Guia e Estrela do Oriente levarão a cultura e a tradição da Folia de Reis para a Praça da Matriz de Catanduva no dia 6 de janeiro, terça-feira, a partir das 20h. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura poderá ser assistida gratuitamente pelo público.

Criada em 2021, a Estrela Guia é liderada pelo mestre Zé Paulo e celebra a vinda dos Reis Magos com música, fé e tradição, fazendo "giros" por casas e propriedades rurais, e realizando eventos como a "Chegada de Reis", marcando forte presença cultural na região.

Já a companhia Estrela do Oriente carrega a cultura e a tradição da Folia de Reis há mais de 50 anos, tendo o músico Epaminondas José dos Santos como o mestre embaixador. Janete Monteleone foi a primeira madrinha do grupo, missão que foi seguida por sua filha Patrícia.

As duas companhias têm a formação tradicional da folia, com mestre, contramestre, três reis magos, palhaço e foliões com máscaras e roupas coloridas. O rei e a rainha levam a bandeira do Divino para os devotos de Santos Reis pagarem suas promessas.

A Folia de Reis é uma manifestação cultural brasileira rica, com raízes históricas e religiosas, preservando a identidade comunitária. A exibição tradicional no dia 6 de janeiro envolve música, dança e rituais, fazendo referência à visita dos Três Reis Magos ao Menino Jesus.

