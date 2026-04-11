Catanduva terá ato cívico e desfile de viaturas no feriado municipal

A Prefeitura de Catanduva definiu a programação do ato cívico em comemoração aos 108 anos do município. A cerimônia será realizada na terça-feira, 14 de abril, feriado municipal, em frente ao Paço Municipal, com início às 8h30, e será coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura.

O evento reunirá autoridades, forças de segurança, estudantes e a comunidade em um momento de celebração da história e do desenvolvimento da cidade.

A programação terá início com o tradicional hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e de Catanduva. Em seguida, alunos da rede municipal de ensino farão homenagem preparada para a ocasião. Também participam do ato os atiradores do Tiro de Guerra e a Bamuca – Banda Marcial Municipal de Catanduva.

Na sequência, o público poderá acompanhar o desfile de viaturas do Corpo de Bombeiros, das polícias Militar, Civil, Rodoviária e Ambiental, além da Guarda Civil Municipal.

Encerrando a programação, uma comitiva de veículos antigos do Arca – Antigomobilistas da Região de Catanduva levará ao público diversas raridades automobilísticas, reforçando o caráter histórico e cultural da celebração.

A participação é aberta a toda a população que queira prestigiar e vivenciar esse momento especial em comemoração aos 108 anos de Catanduva.