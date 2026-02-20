Catanduva tem menos acidentes, mas mortes aumentam em janeiro

Na contramão dos indicadores estaduais, Catanduva registrou alta no número de mortes no trânsito em janeiro. Foram dois óbitos registrados, ao passo que o primeiro mês de 2025 não teve nenhum acidente fatal. Apesar disso, a quantidade de sinistros reduziu nesse mesmo comparativo, passando de 28, em janeiro de 2025, para 20 registros, no mês passado.

De acordo com dados do Infosiga, plataforma de estatísticas gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), o Estado de São Paulo registrou queda de 11,2% no número de mortes no trânsito em janeiro deste ano. Foram 420 óbitos, contra 473 em janeiro de 2025. Os sinistros também diminuíram: a queda foi de 3,1% na mesma comparação.

Em Catanduva, os óbitos de janeiro foram de um motociclista e de um ocupante de automóvel, ambos do sexo masculino. No ano passado inteiro, o município somou 13 mortes no trânsito, com redução de 7,1% em relação a 2024, que totalizou 14 vítimas de janeiro a dezembro. Foram registradas 459 ocorrências ao longo dos 12 meses, com percentual de fatalidade de 2,83%.

Ainda segundo o Infosiga, os locais com mais acidentes registrados no ano passado foram a av. Eng. José Nelson Machado, com 22 sinistros, a rodovia Washington Luís, com 21, a rua Olímpia, com 13, a rua Brasil, com 12, a av. Theodoro Rosa Filho, com 12, a av. São Domingos, com 10, seguida pela av. Dep. Orlando Zancaner, rua Minas Gerais e rua Pernambuco, com 8 cada.

Quanto aos óbitos, o maior número de registros foi na rodovia Comendador Pedro Monteleone, com 5 vítimas em 4 acidentes fatais, além de 5 acidentes não fatais. Na av. Dr. Francisco Agudo Romão Fiho, foram 2 mortes em 2 sinistros. Outros pontos com vítimas foram av. Palmares, rua 15 de Novembro, Estrada Vicinal José Frias Garcia, rua 14 de Abril, além da Washington Luís.

Segundo o Infosiga, os 459 acidentes registrados no ano passado envolveram 376 automóveis, representando 47,7%, e 342 motocicletas, além de 28 caminhões, 25 bicicletas e 7 ônibus. Pelos cálculos da ferramenta digital do Detran-SP, no acumulado de 12 meses, equivalente ao período de janeiro a dezembro de 2025, o custo estimado dos sinistros chegou a R$ 47,9 milhões.

REGIÃO DE RIO PRETO

A região de São José do Rio Preto registrou queda de 23,3% nos sinistros de trânsito não fatais em janeiro deste ano, segundo os dados do Infosiga. Foram 348 ocorrências no último mês, contra 454 no mesmo mês do ano passado. Quanto aos óbitos, houve estabilidade no período: 23 óbitos tanto em janeiro de 2025 quanto de 2026.

MORTES NO TRÂNSITO DE CATANDUVA ANO ÓBITOS 2025 13 2024 14 2023 23 2022 16 2021 15 2020 21 2019 19 2018 10 2017 22 2016 28 2015 36

Fonte: Infosiga-SP