Catanduva tem menor quantidade de nascimentos em 10 anos

Catanduva registrou 1.136 nascimentos em 2024, com a terceira redução consecutiva, chegando ao menor patamar no período de 10 anos. Para se ter ideia, o número representa diminuição de 14,5% na comparação com o 2019, antes da pandemia do coronavírus, quando nasceram 1.329 crianças na cidade. Os dados são das Estatísticas do Registro Civil, divulgadas pelo IBGE.

Conforme o relatório, 2015 teve 1.408 nascimentos em Catanduva e, a partir daí, o indicador apresentou forte queda, baixando para 1.371 em 2016; 1.364 em 2017; 1.343 em 2018; 1.329 em 2019; 1.286 em 2020; e 1.167 em 2021 – neste último, já sob o reflexo do novo coronavírus. Houve pequena alta em 2022, com 1.192, caindo para 1.146 em 2023, e 1.136 em 2024.

Segundo o IBGE, o país teve 471,1 mil nascimentos ocorridos em 2024, com queda de 6,4% em relação a 2023 (503,7 mil). Foi o sexto ano consecutivo de redução na natalidade.

“A redução da natalidade e da fecundidade no país, já sinalizada pelos últimos Censos Demográficos, somada, em alguma medida, aos efeitos da pandemia, são elementos a serem considerados no estudo sobre a evolução dos nascimentos ocorridos no Brasil nos últimos anos”, explica a gerente da pesquisa, Klívia Brayner.

Outro indicador revelado na pesquisa do IBGE foi a idade da mãe no nascimento e, nesse quesito, em Catanduva, prevaleceu a faixa entre 25 e 29 anos, com 337 registros, seguido por 30 a 34 anos, com 292, e 20 a 24 anos, com 202. O grupo de 35 a 39 anos teve 187 nascimentos, de 15 a 19 anos somou 63; de 40 a 44 anos, 50; acima de 45, 2; e menores de 15 anos, 3.

NASCIDOS VIVOS EM CATANDUVA Ano Registros 2015 1.408 2016 1.371 2017 1.364 2018 1.343 2019 1.329 2020 1.286 2021 1.167 2022 1.192 2023 1.146 2024 1.136

Fonte: Estatísticas do Registro Civil - IBGE