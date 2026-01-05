Catanduva tem menor quantidade de nascimentos em 10 anos

Catanduva registrou 1.136 nascimentos em 2024, com a terceira redução consecutiva, chegando ao menor patamar no período de 10 anos. Para se ter ideia, o número representa diminuição de 14,5% na comparação com o 2019, antes da pandemia do coronavírus, quando nasceram 1.329 crianças na cidade. Os dados são das Estatísticas do Registro Civil, divulgadas pelo IBGE.
Conforme o relatório, 2015 teve 1.408 nascimentos em Catanduva e, a partir daí, o indicador apresentou forte queda, baixando para 1.371 em 2016; 1.364 em 2017; 1.343 em 2018; 1.329 em 2019; 1.286 em 2020; e 1.167 em 2021 – neste último, já sob o reflexo do novo coronavírus. Houve pequena alta em 2022, com 1.192, caindo para 1.146 em 2023, e 1.136 em 2024.
Segundo o IBGE, o país teve 471,1 mil nascimentos ocorridos em 2024, com queda de 6,4% em relação a 2023 (503,7 mil). Foi o sexto ano consecutivo de redução na natalidade.
“A redução da natalidade e da fecundidade no país, já sinalizada pelos últimos Censos Demográficos, somada, em alguma medida, aos efeitos da pandemia, são elementos a serem considerados no estudo sobre a evolução dos nascimentos ocorridos no Brasil nos últimos anos”, explica a gerente da pesquisa, Klívia Brayner.
Outro indicador revelado na pesquisa do IBGE foi a idade da mãe no nascimento e, nesse quesito, em Catanduva, prevaleceu a faixa entre 25 e 29 anos, com 337 registros, seguido por 30 a 34 anos, com 292, e 20 a 24 anos, com 202. O grupo de 35 a 39 anos teve 187 nascimentos, de 15 a 19 anos somou 63; de 40 a 44 anos, 50; acima de 45, 2; e menores de 15 anos, 3.
|
NASCIDOS VIVOS EM CATANDUVA
|
Ano
|
Registros
|
2015
|
1.408
|
2016
|
1.371
|
2017
|
1.364
|
2018
|
1.343
|
2019
|
1.329
|
2020
|
1.286
|
2021
|
1.167
|
2022
|
1.192
|
2023
|
1.146
|
2024
|
1.136
Fonte: Estatísticas do Registro Civil - IBGE
