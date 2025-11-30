Catanduva tem 24 atletas em preparação para a Série A3

O Catanduva Futebol Clube está com 24 atletas contratados e em fase de preparação para o Campeonato Paulista da Série A3 de 2026, incluindo 11 remanescentes da temporada anterior. As contratações começaram no mês de julho, com escolha de jogadores que já atuavam na mesma divisão estadual. O novo grupo iniciou suas atividades no dia 3 de novembro.

A competição vai de 25 de janeiro a 26 de abril. “A nossa perspectiva, o nosso planejamento, é até o dia 26 de abril, na final. Estamos trabalhando para fazer uma equipe muito competitiva, muito consciente, trabalhando muito o psicológico dos atletas para termos uma equipe unida e muito forte para fazermos uma boa competição”, reforça o prefeito e dirigente Padre Osvaldo.

O cartola reconhece que o desafio é grande, mas mantém a confiança. “Sabemos que tem mais 15 clubes que querem subir, mas nós só vamos disputar uma vaga, a outra vamos deixar para os demais”, brinca. “É uma série bastante difícil, muito competitiva, são clubes que estão se estruturando muito, mas nós também estamos bem monitorados, muito bem trabalhados.”

Como estratégia, a comissão técnica do Santo, encabeçada mais uma vez por Ivan Canela, deixou três vagas abertas para trazer reforços no decorrer do torneio, de forma a solucionar deficiências ou substituir atletas lesionados. O prazo para contratações vai até o início de março.

“O Catanduva está bastante motivado. Estamos fazendo a nossa parte, com boa estrutura, um elenco muito bem definido, com a cabeça no lugar. Esperamos que a competição seja muito favorável, sabemos que os demais estão se estruturando, mas estamos animados”, reforça Padre Osvaldo, que tem acompanhado os treinos e realizado palestras motivacionais com o time.

MESMA FÓRMULA

O Paulistão A3 de 2026 terá a mesma fórmula de disputa dos últimos anos. As 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, classificando as 8 melhores ao mata-mata. Quartas, semi e finais serão decididas em jogos de ida e volta, com as equipes de melhores campanhas mandando o segundo jogo em seus domínios. Campeão e vice garantem acesso à Série A2.

Participam da competição as seguintes equipes: Portuguesa Santista e Rio Claro (rebaixados da Série A2 em 2025); Marília, Rio Branco, Desportivo Brasil, União São João, Catanduva, Itapirense, Rio Preto, União Suzano, XV de Jaú, Francana, EC São Bernardo e Bandeirante (remanescentes da Série A3 de 2025); União Barbarense e Paulista (que subiram da Série A4 nesta temporada).