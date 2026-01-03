Catanduva soma 87 casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 10 anos

O número de casamentos civis realizados em Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais aumentou 8,5% em Catanduva, em 2024, na comparação com o ano anterior, somando 723 registros. Entre pessoas do mesmo sexo, entretanto, houve queda de 37,5% nas uniões, caindo de 16 para 10, de 2023 para 2024. Em 10 anos, a cidade contabiliza 87 casamentos homoafetivos.

De acordo com levantamento do jornal O Regional nas Estatísticas do Registro Civil divulgadas em dezembro pelo IBGE, entre os anos de 2015 e 2024, Catanduva registrou 50 casamentos civis com cônjuges femininos nos cartórios. Foram 2 uniões em 2025, 6 em 2016, 5 em 2017, 6 em 2018, 2 em 2019, 2 em 2020, 4 em 2021, 6 em 2022, 8 em 2023 e 9 em 2024.

Já entre cônjuges masculinos, foram 37 registros ao todo, sendo 5 uniões em 2015, 1 em 2016, 2 em 2017, 5 em 2018, 3 em 2019, 3 em 2020, 7 em 2021, 2 em 2022, 8 em 2023 e 1 em 2024.

Vale lembrar que, conforme o histórico recuperado pelo IBGE, com a pandemia da Covid-19, em 2020, o número de casamentos civis caiu drasticamente. A partir de 2021, as cerimônias matrimoniais voltaram a crescer, mas sem alcançar o número de 2019.

Conforme verificado pelo jornal O Regional, Catanduva não fugiu à regra e seguiu as oscilações verificadas no país, com altas e baixas pré e pós-pandemia. Fenômeno semelhante pode ser visto nos indicadores dos casamentos entre pessoas de mesmo sexo, porém, nesse caso, o recorde em Catanduva foi em 2023, com 16 registros, superando os 11 casamentos de 2018 e de 2021.

CASAMENTOS ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO EM CATANDUVA Cônjuges 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total Masculinos 2 6 5 6 2 2 4 6 8 9 37 Femininos 5 1 2 5 3 3 7 2 8 1 50 Total 7 7 7 11 5 5 11 7 16 10 87

Fonte: Estatísticas do Registro Civil - IBGE