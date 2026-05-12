Catanduva sedia encontro com foco na qualidade e inclusão educacional

Catanduva sediou nesta segunda-feira, dia 11 de maio, o 10º Encontro Regional – Giro São Paulo 2026, promovido pela Undime-SP - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo. O evento reuniu cerca de 100 participantes de diversas cidades que integram os polos de Catanduva e São José do Rio Preto.

Foi um dia de estudos, diálogo, troca de experiências e construção coletiva de políticas públicas municipais na área da educação. Com foco na qualidade, equidade e inclusão, o encontro teve como objetivo fortalecer o debate entre gestores, equipes técnicas e profissionais da educação, contribuindo para o aprimoramento das ações desenvolvidas nos municípios.

No período da manhã, a programação foi realizada no auditório da Prefeitura de Catanduva. À tarde, os participantes fizeram oficinas temáticas nas dependências do Imes Catanduva. As atividades abordaram o Plano Municipal pela Primeira Infância; Diretrizes Operacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil; e a Política Municipal de Educação Especial.

“A realização do encontro em Catanduva reforça o papel do município como espaço de articulação regional e de fortalecimento das políticas públicas educacionais, promovendo a integração entre cidades e a troca de experiências voltadas à melhoria da educação pública”, enaltece, em nota, a Secretaria Municipal de Educação.