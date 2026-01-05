Catanduva recebeu quase R$ 145 milhões em repasses estaduais em 2025

O município de Catanduva recebeu R$ 144.807.944,45 em transferências da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento ao longo de 2025. Os valores englobam repasses de ICMS, IPVA, fundos de exportação e compensações financeiras, e representam aumento de 8,3% na comparação com o exercício anterior, quando a cidade recebeu R$ 133.596.861,07.

O ICMS foi a principal fonte de recursos do município, totalizando R$ 93 milhões, com alta de 10,6% com relação ao ano anterior, que fechou em R$ 84,1 milhões. O maior volume mensal foi registrado em dezembro, com R$ 10,6 milhões, enquanto junho apresentou o menor repasse, com pouco mais de R$ 5,5 milhões.

Já a cota-parte do IPVA, computada até novembro, somou R$ 50,8 milhões, acima dos R$ 46,7 milhões que entraram nos cofres do município no mesmo período do ano passado. Até o momento, a alta é de 8,7%. O destaque foi o mês de janeiro, quando o município recebeu R$ 18,9 milhões, reflexo do pagamento à vista feito por parte dos contribuintes.

Completando o quadro de repasses estaduais, o Fundo de Exportação acumulou R$ 671,6 mil, com alta de 3,4%, enquanto a Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso totalizou R$ 197,8 mil no exercício – com retração de 15%.

Os repasses da Secretaria da Fazenda são semanais e feitos sempre até o segundo dia útil de cada semana. Dependendo do mês, pode haver até cinco transferências. Esses valores chegam aos cofres da prefeitura já com desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Além disso, os repasses aos municípios são liberados de acordo com os respectivos Índices de Participação dos Municípios, apurado um ano antes do exercício, conforme determina a Constituição Federal. Pela regra, 25% do produto da arrecadação de ICMS pertence aos municípios, mais 25% do Fundo de Exportação transferido pela União ao Estado.

Arrecadação de impostos em Catanduva cresceu 9,7%

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) indicou arrecadação de R$ 188.367.565,58 pelos governos municipal, estadual e federal em Catanduva, ao final de 2025. No final de 2024, o painel eletrônico fechou o ano com R$ 171.680.245,70, ou seja, os impostos aumentaram 9,7% para os contribuintes – foram R$ 16,6 milhões a mais de um ano para o outro.

O montante representa o total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos catanduvenses aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano. No país, segundo o Impostômetro, a arrecadação encerrou o ano totalizando R$ 3,98 trilhões, contra R$ 3,6 trilhões registrados um ano antes, com aumento de 10,56% no comparativo.