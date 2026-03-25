Catanduva recebe Selo Ouro do MEC em Brasília pelo 2º ano consecutivo

Representantes da Secretaria Municipal de Educação foram a Brasília, na segunda-feira, 23 de março, para receber oficialmente o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). É a segunda vez consecutiva que o município conquista a mais alta classificação da premiação, atestando a qualidade da educação pública.

O reconhecimento leva em consideração uma série de critérios técnicos, incluindo gestão educacional, formação de professores, acompanhamento da aprendizagem, uso de avaliações e implementação de ações estruturantes voltadas à alfabetização.

Para alcançar o Selo Ouro, Catanduva cumpriu uma série de condicionalidades que envolvem ações de gestão, comprovação documental e resultados concretos de aprendizagem.

“A conquista reflete o trabalho de toda a rede municipal de ensino — professores, gestores, equipes pedagógicas e servidores — que atuam diariamente para garantir que as crianças aprendam a ler e escrever na idade adequada”, celebrou a Prefeitura de Catanduva, em nota.

INDICADORES

De acordo com o governo municipal, os resultados positivos aparecem nos indicadores educacionais do município. O Índice de Fluência Leitora (IFL), que mede a capacidade de leitura dos alunos, apresentou evolução significativa, passando de 6,5 em 2024 para 7,3 em 2025.

Além disso, Catanduva superou a média do Estado de São Paulo, que registrou 6,8 considerando todas as redes públicas e 7,2 na rede estadual, enquanto o município atingiu 7,3 na avaliação.