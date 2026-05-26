Catanduva recebe projetos Guardião da Segurança e Nossa Energia

Dois projetos estão em andamento em Catanduva, nesta semana, sob os cuidados de equipes da Energisa Sul-Sudeste: o Guardião da Segurança e o Nossa Energia, com atendimento ao público até sexta-feira, dia 29 de maio. As duas iniciativas têm como objetivo compartilhar orientações para evitar acidentes elétricos, além de dicas para o uso eficiente da energia.

A unidade móvel do projeto Nossa Energia traz informações sobre o uso consciente e seguro da energia elétrica, além de serviços como troca de lâmpadas e cadastro para sorteio de geladeiras para famílias de baixa renda. Na segunda e terça, a carreta esteve no Instituto Federal e, de quarta a sexta-feira, atenderá no Cras Nosso Teto.

As famílias que quiserem trocar lâmpadas usadas por novas, de tecnologia Led, devem levar um documento pessoal (CPF ou RG), o Número de Identificação Social (NIS) e uma conta de energia recente.

Para o sorteio de geladeiras, o projeto conta com a parceria da Assistência Social do município. As equipes do Nossa Energia visitam moradores indicados pelo órgão para verificar se atendem aos critérios de participação. Os contemplados deverão entregar as geladeiras antigas para receber o novo equipamento. O sorteio será realizado na quinta-feira, dia 28, às 18h.

GUARDIÃO

As equipes da Energisa estão percorrendo as ruas da cidade com panfletagem e orientações sobre os riscos de acidentes elétricos no dia a dia. “Como parte dessa programação, vamos realizar uma série de palestras para orientar colaboradores de áreas operacionais da Prefeitura e Saec”, informa o coordenador de Grandes Clientes da Energisa, Carlos Eduardo Mariano.

Ele acrescenta a preocupação da empresa quanto aos riscos ocultos nas atividades de profissionais da construção civil, manutenção predial, podadores de árvores, eletricistas, instaladores de placas, entre outros.

A iniciativa faz parte de um cronograma de ações que a Energisa realiza por meio do programa Guardião da Segurança, criado para conscientizar sobre os riscos e comportamentos preventivos, visando evitar acidentes envolvendo pedreiros, pintores, serralheiros, eletricistas prediais, instaladores de antenas e placas publicitários, entre outros profissionais.