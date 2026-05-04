Catanduva recebe primeira Conferência Internacional Apcore no país

O Centro Universitário Padre Albino - Unifipa realizará, entre 27 e 30 de outubro deste ano, a conferência internacional híbrida Apcore 2026 – Global Summit on Health, Education & Sustainability – Brazil Edition. O evento será sediado no campus sede, em Catanduva, e terá como eixos temáticos saúde, educação e sustentabilidade.

A conferência é coordenada pela Asia Pacific Consortium of Researchers and Educators, organização fundada em 2013 com o objetivo de integrar pesquisadores da região Ásia-Pacífico. Em 2026 o evento será realizado pela primeira vez na América do Sul, ampliando sua atuação internacional após edições em países como Filipinas, Tailândia, Malásia, Indonésia e Vietnã.

A edição brasileira tem como coanfitriãs a Universidade de Aveiro, de Portugal, e a Walailak University, da Tailândia, além do apoio estratégico da World Union for Herbal Drug Discovery. A expectativa é reunir cerca de 70 palestrantes internacionais, além de pesquisadores brasileiros.

A presidência da conferência no Brasil é da pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Unifipa, Profa. Dra. Ana Paula Girol. Entre as atribuições da função estão a liderança estratégica e a coordenação geral do evento, incluindo planejamento, definição de metas, escopo e orçamento, além da supervisão dos comitês organizador, científico e local.

A coordenação científica nacional tem a participação de Cristiane Damas Gil (Unifesp), Flávia Rodrigues Lisoni (Unesp), Maria Angélica Miglino (Unimar) e Hernane da Silva Barude (Uniara). O grupo atua no apoio aos palestrantes nacionais, na organização e na divulgação do evento.

Já a coordenação internacional, responsável pela interlocução com convidados estrangeiros, inclui Racidon Bernarte, das Filipinas; Veeranoot Nissapatorn, vinculada à WUHeDD; e Maria de Lourdes Gomes Pereira, da Universidade de Aveiro. Esses profissionais atuam no contato com palestrantes internacionais, além de colaborar na organização e divulgação da programação.

A Apcore 2026 terá minicursos em diversas áreas, apresentações científicas em formato de pôster e comunicação oral, além de atividades abertas à comunidade, como feira de artesanato, feira gastronômica e exposição de artes visuais com concurso de desenhos e fotografias.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Podem participar da Apcore pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais das áreas de saúde, educação e meio ambiente, além de instituições de ensino, pesquisa e inovação. As inscrições seguem abertas até outubro.

O primeiro lote promocional, válido até 31 de maio , prevê valores de R$ 120 para alunos da Unifipa e R$ 140 para os demais. Após esse período, os valores serão reajustados. Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento em www.unifipa.com.br/apcore.