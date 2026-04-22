Catanduva recebe novas doses e retoma vacinação contra raiva

A vacinação contra a raiva em cães e gatos será retomada em Catanduva após a regularização no envio de doses pelo Governo do Estado, por meio do Instituto Pasteur. A normalização ocorre após um período de desabastecimento nacional provocado por atraso no processo licitatório do Ministério da Saúde para aquisição do imunobiológico.

Em Catanduva, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), já definiu as próximas datas do calendário de vacinação nos bairros, retomando o atendimento à população de forma descentralizada.

No próximo domingo, 26, a vacinação será em frente à unidade de saúde do Jardim Del Rey. Depois serão atendidos o Gabriel Hernandez (31/05), Centro (28/06), Solo Sagrado (26/07), Vila Soto (30/08), Jardim Salles (27/09), Del Rey (18/10), Gabriel Hernandez (29/11) e Centro (20/12).

A vacinação antirrábica seguirá dois formatos de atendimento: na Unidade de Zoonoses, a imunização será realizada na última sexta-feira de cada mês, com exceções dos meses de outubro e dezembro; nos bairros, a ação será sempre no domingo seguinte, conforme cronograma. O telefone para agendamentos e informações é 17 3524-2445.