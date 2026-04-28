Catanduva recebe médico referência mundial em cirurgias de retina

Catanduva e São José do Rio Preto foram palco de um avanço inédito na oftalmologia do interior paulista, marcado por dois dias de troca de conhecimento, prática cirúrgica e evolução técnica. O oftalmologista especialista em retina Dr. João Pedro Braga recebeu o Prof. Dr. Flávio Rezende, idealizador e fundador do FIER - programa internacional dedicado à formação avançada em cirurgias vitreorretinianas complexas, do qual o médico catanduvense participa neste ano.

A visita integra uma das etapas do programa, em que o mentor acompanha de perto a rotina cirúrgica dos master fellows em seus próprios centros cirúrgicos. Na segunda-feira, 20 de abril, os procedimentos foram realizados no RB Centro Médico, em Catanduva. Já na terça-feira, 21, as cirurgias aconteceram no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Durante as agendas, foram realizadas cirurgias de alta complexidade sob orientação direta do professor, proporcionando experiência rara na região; dentre as cirurgias realizadas, destacou-se um transplante autólogo de retina para buraco macular gigante.

Segundo Braga, mais do que um avanço técnico, a experiência reforça valores fundamentais da medicina. “Em uma era de redes sociais, é possível se tornar conhecido rapidamente, mas a verdadeira medicina continua sendo construída com formação sólida, anos de dedicação, prática consistente e aprendizado com referências reais. Ter ao nosso lado alguém que representa esse caminho, acompanhando cirurgias, discutindo casos e compartilhando experiências dentro da nossa realidade, reforça aquilo que realmente importa.”

Para o especialista, o momento simboliza não apenas um marco para a oftalmologia regional, mas também um passo importante na consolidação de uma medicina baseada em excelência científica, disciplina e evolução contínua. “O caminho é longo, exige constância e comprometimento, mas é exatamente isso que o torna tão valioso”, completa.