Catanduva recebe campeões do judô na programação do Sesc Verão

O Encontro de Campeões do Judô é o destaque da programação do Sesc Verão, em Catanduva, neste sábado, 10. Haverá clínica e bate-papo com Alana Maldonado, bicampeã paralímpica (ouro Tóquio 2020 e Paris 2024), e Willian Lima, vice-campeão olímpico (prata Paris 2024), às 14h.

Será a oportunidade para vivenciar técnicas do judô e ouvir histórias de superação, disciplina e conquistas no esporte. A atividade será no Ginásio de Esportes, com entrada livre, sem ingressos.

Também no sábado tem aula aberta com o judoca Leonardo Martins, das 10h às 13h e das 14h às 18h, no ginásio do Sesc. Ele vai conduzir um encontro coletivo e inclusivo em que cada participante será estimulado a descobrir seu próprio ritmo e fortalecer corpo e mente.

Serão abordados temas como queda segura, noções de postura, defesa e concentração. Ao final, a prática mostrará que o judô é mais que um esporte: é vivência que incentiva o convívio social, o respeito mútuo e a superação pessoal. As inscrições devem ser feitas no local 30 minutos antes.

Completando a programação do final de semana, Leonardo Martins conduz o Festival de Verão de Judô, que transformará o tatame em um espaço de aprendizado, cultura e movimento. Será uma vivência aberta a iniciantes e praticantes, no domingo, às 14h, com inscrições no local.

SESC VERÃO

De 3 de janeiro a 15 de fevereiro, o Sesc São Paulo convida o público a viver um dos mais tradicionais projetos de incentivo à prática regular de atividades físicas: o Sesc Verão. Serão mais de 1,1 mil atividades esportivas gratuitas, oferecidas dentro e fora das 43 unidades da instituição.

Com o tema “Esporte é Movimento”, o objetivo é estimular a adoção de um estilo de vida mais ativo, com a inserção do esporte na rotina diária, em novas formas de se movimentar.

A programação inclui vivências com expoentes do esporte nacional, aulas abertas, festivais, oficinas, apresentações e atividades recreativas, promovendo encontros e trocas entre pessoas de todas as idades e níveis de prática. Confira a agenda completa em sescsp.org.br/sescverao.