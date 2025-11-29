Catanduva perde empregos em outubro e ‘drama’ se repete

Foram 13 postos perdidos no mês, sinalizando para a tendência de retração em dezembro

O mercado de trabalho de Catanduva teve saldo negativo em outubro, com mais desligamentos do que contratações. Como resultado, foram 13 empregos formais a menos no balancete mensal, derrubando o acumulado do ano, que chega agora a 1.738 vagas em dez meses. O estoque de trabalhadores com carteira assinada caiu para 44.836, no 10º mês de ano.

No histórico atualizado mês a mês, foram 86 vagas abertas em janeiro, 574 em fevereiro, 348 em março, 427 em abril, 115 em maio, 57 em junho, 136 em julho, -159 em agosto, 167 em setembro e -13 em outubro. O saldo resulta de 19.470 admissões e 17.732 desligamentos no período, conforme dados divulgados pelo Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

Conforme o levantamento, o setor de serviços respondeu por 832 novos empregos, com 8.663 admitidos e 7.831 desligados, de janeiro a outubro. Na indústria, foram 609 vagas abertas, com 4.057 contratações e 3.448 desligamentos. Já a agropecuária teve saldo de 208 postos, enquanto o comércio gerou 195. A construção civil teve saldo negativo de 106 empregos formais.

O resultado apurado em outubro é quase tão ruim quanto o do mesmo mês do ano passado, que teve saldo negativo de 75 vagas. Ao mesmo tempo, sinaliza que a tendência de retração verificada todo final de ano em Catanduva deve se manter. Para se ter ideia, em dezembro de 2024 a cidade perdeu 1.072 postos de trabalho, fechando o ano com saldo de 518 empregos.

PERFIL DO EMPREGO

De acordo com o Caged, 895 vagas de emprego geradas este ano, em Catanduva, foram ocupadas por homens, ao passo que 843 foram destinadas às mulheres. A faixa etária com mais oportunidades no mercado foi a de 18 a 24 anos, com saldo de 775 vagas no período, seguida pelos jovens de até 17 anos, com 425, e pelo público de 40 a 49 anos, com 318.

Outro item relacionado ao perfil do trabalhador é que a maioria esmagadora das vagas foi ocupada por pessoas com ensino médio completo, chegando a 1.264 vagas. Com ensino superior completo foram 240 e com ensino médio incompleto 174. A função com maior demanda no ano continua sendo a de professor leigo e de nível médio, com 248 oportunidades geradas.