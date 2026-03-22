Catanduva perde em casa e é eliminado no Paulistão da Série A3

O Catanduva foi eliminado no Paulistão da Série A3, neste sábado, após derrota para o Paulista por 3 a 1, em jogo válido pela última rodada da primeira fase. O duelo de "vida ou morte" para as duas equipes foi no Estádio Silvio Salles e terminou com o time de Jundiaí garantindo a última vaga para as quartes de final do torneio.
Os visitantes abriram o placar logo aos 7 minutos, com Matheus Henrique, de cabeça. Dez minutos mais tarde, o próprio zagueiro acabou desviando chute de Diego Maia e a bola surpreendeu o goleiro, deixando tudo igual. Ainda na primeira etapa, Matheus Arcanjo aproveitou boa troca de passes e desviou de primeira para recolocar o Galo em vantagem.
No segundo tempo, o Santo tentou pressionar e quase empatou em cobrança de falta de Alan. Mas na busca pela classificação, a equipe se expôs demais e, aos 29, em erro de recuo de Diego Maia, Mauri Franco saiu completamente livre, na cara do gol, e ampliou para o Paulista, confirmando a eliminação do time da casa, que ficou em 10º na tabela.
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