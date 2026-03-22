Esporte
Catanduva perde em casa e é eliminado no Paulistão da Série A3
Foto: Tamires Estruzani/CFC - Partida terminou com classificação do Paulista e eliminação do Santo
Duelo de 'vida ou morte' para as duas equipes foi na tarde de sábado no Estádio Silvio Salles
Por Da Reportagem Local | 22 de março, 2026

O Catanduva foi eliminado no Paulistão da Série A3, neste sábado, após derrota para o Paulista por 3 a 1, em jogo válido pela última rodada da primeira fase. O duelo de "vida ou morte" para as duas equipes foi no Estádio Silvio Salles e terminou com o time de Jundiaí garantindo a última vaga para as quartes de final do torneio.

Os visitantes abriram o placar logo aos 7 minutos, com Matheus Henrique, de cabeça. Dez minutos mais tarde, o próprio zagueiro acabou desviando chute de Diego Maia e a bola surpreendeu o goleiro, deixando tudo igual. Ainda na primeira etapa, Matheus Arcanjo aproveitou boa troca de passes e desviou de primeira para recolocar o Galo em vantagem.

No segundo tempo, o Santo tentou pressionar e quase empatou em cobrança de falta de Alan. Mas na busca pela classificação, a equipe se expôs demais e, aos 29, em erro de recuo de Diego Maia, Mauri Franco saiu completamente livre, na cara do gol, e ampliou para o Paulista, confirmando a eliminação do time da casa, que ficou em 10º na tabela.

CLASSIFICADOS
 
Garantiram vagas para a próxima fase a Portuguesa Santista, líder, seguida pelo Marília (2º), Rio Preto (3º), XV de Jaú (4º), Rio Claro (5º), União Barbarense (6º), São Bernardo (7º) e Paulista (8º). Com isso, os duelos das quartas de final serão os seguintes (os times à esquerda fazem o segundo jogo em casa): Portuguesa Santista x Paulista; Marília x EC São Bernardo; Rio Preto x União Barbarense; e XV de Jaú x Rio Claro. A tabela detalhada será divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nos próximos dias.
 
AGRADECIMENTO
 
O Catanduva divulgou mensagem de agradecimento após a eliminação. "Agradecemos a todos torcedores pela presença em todos os jogos em casa. E obrigado a todos patrocinadores. O sonho do acesso foi adiado. Seguimos no Paulistão A3 por mais uma temporada."

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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