Catanduva perde compositor Ideval Anselmo, baluarte do samba

Catanduva perdeu na quarta-feira, 18, o músico e compositor Ideval Anselmo, de 86 anos, vítima de um aneurisma abdominal. De família humilde e trabalhadora, Ideval deixa legado no samba: ele foi um dos fundadores da Escola Tom Maior na capital paulista e chegou ao ápice de sua carreira como sambista na Escola Camisa Verde e Branco, onde fez história nos carnavais paulistanos. Passou, ainda, por diversas agremiações, onde seu nome é reverenciado.

Em recente passagem por Catanduva, onde reside sua família, Ideval concedeu entrevista ao apresentador Cássio Luis, do Programa Câmara Musical, lançado em janeiro de 2024 pela TV Câmara Catanduva. Curiosamente o programa com o sambista foi ao ar na sexta-feira de Carnaval, 13 de fevereiro, e seu falecimento ocorreu na Quarta-Feira de Cinzas, no dia 18.

Usando suas redes sociais, o presidente da Câmara de Catanduva, Marcos Crippa, lamentou o falecimento do sambista e se solidarizou aos familiares. “Hoje meu coração amanheceu mais triste. Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do nosso querido sambista catanduvense Ideval Anselmo, um baluarte do samba, músico e compositor de samba-enredo que levou o nome de Catanduva para o cenário do carnaval paulistano e fez história na avenida.”

Ideval começou na música ainda jovem, em Votuporanga, com aulas oferecidas pela prefeitura. Com talento e amor pelo samba, construiu trajetória brilhante, passando por escolas de samba tradicionais. Seu talento ecoou forte em São Paulo, mas suas raízes sempre foram de Catanduva.

“Ele começou a entrevista com o apresentador Cássio Luis dizendo: “Viva a Vida”. Essa frase resume muito do que ele foi: alegria, resistência, paixão e amor pela cultura popular. Falou com brilho nos olhos sobre sua trajetória, sobre o samba e sobre tudo o que viveu na música”, lembrou Crippa, em mensagem direcionada a familiares, amigos e admiradores.

“Que Deus conforte cada coração neste momento de dor. Ideval deixa um legado imenso para o samba, para a cultura e para a nossa Catanduva. Sua voz pode ter silenciado, mas sua história jamais será esquecida. Viva a vida, mestre Ideval”, complementou o parlamentar.

ENTREVISTA

Para assistir à entrevista de Ideval Anselmo na TV Câmara, basta acessar @camaracatanduva no Youtube. O programa Câmara Musical está em destaque na capa da página.

‘Ideval foi mais do que um nome em nossa história’

A Velha Guarda Musical do Camisa Verde e Branco postou mensagem nas redes sociais em homenagem ao catanduvense. “Ideval foi mais do que um nome em nossa história — foi presença, foi trajetória, foi parte viva da construção da cultura e da memória do nosso samba. Sua caminhada se entrelaça com a história da nossa comunidade, deixando marcas de dedicação, compromisso e amor pelo Camisa Verde e Branco”, exalta o texto.

E prossegue: “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que compartilharam de sua convivência e de sua jornada. Que a lembrança de sua contribuição permaneça viva em cada roda, em cada encontro e em cada verso que ecoar em nosso território. Ideval Anselmo presente. Hoje e sempre.”