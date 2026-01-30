Catanduva perde 1.742 empregos em dezembro e termina ano no vermelho

Dados divulgados nesta quinta-feira pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que Catanduva teve saldo negativo na geração de empregos, em 2025. Foram registradas 22.036 admissões de janeiro a dezembro, porém houve 22.140 desligamentos no período, resultando em 104 vagas perdidas.

O resultado de dezembro de 2025 foi de longe o pior de toda a série histórica disponibilizada pelo novo Caged, com saldo negativo de 1.742 empregos formais, fazendo com que os números do município desmoronassem. Para se ter ideia, em dezembro do ano retrasado, que também ficou no vermelho e até então era o pior mês do histórico, foram cortadas 1.072 vagas.

Esse mesmo drama é vivenciado todo final de ano. De janeiro a novembro de 2025, Catanduva gerou 1.638 postos de trabalho com carteira assinada, ou seja, foi justamente dezembro que derreteu os números. Ao longo do ano, apenas quatro meses tiveram saldos negativos: agosto com -159, outubro com -7, novembro com -108 e dezembro com -1.742.

O segmento que mais gerou empregos no ano em Catanduva foi a indústria, com 337 vagas, seguida pela agropecuária, com 104, e pelo comércio, com 82. Já a construção civil perdeu 138 empregos e o setor de serviços, que costuma ser o carro-chefe da economia local, amargou saldo negativo de 489 vagas. Com isso, a cidade fechou o ano com 42.994 trabalhadores ativos.

GERAÇÃO DE EMPREGOS EM CATANDUVA Ano Saldo 2020 3.856 2021 1.124 2022 1.727 2023 1.515 2024 518 2025 - 104

Fonte: Novo Caged/MTE em 29/01/26

Brasil cria 1,279 milhão de postos de trabalho

Pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia, a criação de empregos formais caiu no Brasil em 2025. Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que 1.279.498 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no ano passado.

O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. O saldo é 23,73% menor em relação a 2024, quando o país tinha criado 1.677.575 empregos. Os dados trazem ajustes, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores.

Apenas em dezembro, mês tradicionalmente marcado por demissões, foram eliminados 618.164 empregos, 11,29% a mais em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram fechados 555.430. Em relação aos meses de dezembro, o total foi o pior desde dezembro de 2020, quando foram eliminadas 156.243 vagas. Antes disso, a metodologia do Caged era outra.