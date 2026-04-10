Catanduva participa de um dos maiores eventos educacionais da América Latina

A Rede Municipal de Ensino de Catanduva participou da ExpoEducare 2026, um dos maiores eventos educacionais da América Latina, que reuniu especialistas, educadores e gestores de diversas regiões do país para discutir os desafios e caminhos da educação contemporânea.

Realizado em São José do Rio Preto, nesta quarta e quinta-feira, com o tema “Escola e Família – uma parceria que precisa dar certo”, o encontro propõe reflexões sobre a importância da integração entre a comunidade escolar e as famílias no processo de ensino e aprendizagem.

Ao todo, 45 profissionais da Secretaria de Educação representaram a cidade, incluindo a secretária Cláudia Cosmo, equipe técnica e gestores escolares.

O objetivo da participação é ampliar horizontes educacionais, por meio do acesso a palestras e workshops que abordam temas presentes no cotidiano escolar, como a relação com as famílias, gestão administrativa e financeira, além de práticas pedagógicas e processos de aprendizagem.

A equipe da Secretaria Municipal de Educação ainda participou de workshop com o tema “Gestão em Políticas Públicas Educacionais: Condicionalidades do VAAR”, contribuindo com a troca de experiências e o fortalecimento das práticas de gestão na educação pública.