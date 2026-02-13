Catanduva participa de Fórum Regional de Enfrentamento da Dengue

Equipes da Secretaria de Saúde de Catanduva participaram, nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, do II Fórum Regional de Enfrentamento da Dengue, promovido pela Funfarme, em São José do Rio Preto. O encontro reuniu especialistas, gestores públicos e profissionais da saúde de 102 municípios para debater estratégias de prevenção, controle e enfrentamento da doença.

No evento, foram discutidos temas como atualização do panorama epidemiológico regional, estratégias de bloqueio e controle do Aedes aegypti, manejo clínico e protocolos de atendimento aos pacientes, avanços na vacinação contra a dengue, uso de tecnologia e sistemas de monitoramento e integração entre vigilância epidemiológica e atenção básica.

“A troca de experiências entre os municípios também integrou a programação do fórum, permitindo compartilhar boas práticas e soluções adotadas em diferentes realidades. A participação de Catanduva reforça o compromisso do município com a capacitação constante das equipes e com a adoção de medidas eficazes no enfrentamento da dengue”, informou.

Dados consolidados pelo complexo hospitalar da Funfarme revelam salto expressivo da dengue em Rio Preto e região. Em 2024 foram registrados 4.218 casos; já em 2025, o número disparou para 5.833, crescimento de aproximadamente 38%. O impacto foi sentido diretamente na ponta do atendimento, com unidades de pronto atendimento operando em sua capacidade máxima.

“A gravidade da situação em 2025 exigiu medidas extremas para evitar um colapso no sistema municipal de São José do Rio Preto, demandando a contratação emergencial, pela Prefeitura, de 40 leitos exclusivos no Hospital de Base (HB) — sendo 10 de UTI — para absorver o fluxo crítico de pacientes graves”, relembrou a Funfarme, em nota sobre a capacitação técnica.

CENÁRIO LOCAL

Catanduva iniciou 2026 com um cenário muito mais favorável no combate à dengue, como possível resultado das ações intensificadas de prevenção e controle. No comparativo, em janeiro de 2025 foram registrados 1.212 casos de dengue, ao passo que em janeiro de 2026 há 13 confirmações até o momento, mais 90 exames aguardando resultado. Redução de mais de 98%.