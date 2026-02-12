Catanduva participa de capacitação para gestão de resíduos

O Governo de São Paulo deu início a um programa de capacitação técnica para gestores municipais enfrentarem um dos maiores desafios ambientais e sanitários: a gestão dos resíduos sólidos. A ação tem investimento total aproximado de R$ 6,3 milhões nas 16 regiões paulistas. A equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Catanduva confirmar participação no treinamento.

A capacitação técnica tem objetivo de viabilizar a destinação ambientalmente adequada dos materiais e faz parte do programa Integra Resíduos, que busca fortalecer e aprimorar o manejo de resíduos nas cidades paulistas, considerando as necessidades regionais em todas as etapas.

Alinhada às diretrizes e metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), a primeira capacitação foi realizada em Assis, na região de Marília. O curso, com duração de oito horas, reuniu cerca de 50 participantes, incluindo gestores municipais, representantes de associações e cooperativas de catadores, e outros interessados.

Ministrada pela Fundação Instituto de Administração (FIA), a oficina abordou sustentabilidade financeira, educação ambiental, coleta seletiva, aspectos jurídicos e planejamento logístico da gestão de resíduos. A fundação aplicou metodologia baseada em um diagnóstico regional detalhado, que permitiu propor soluções customizadas para os municípios.

REGIÃO

A atividade direcionada à região de São José do Rio Preto, envolvendo também as cidades da microrregião de Catanduva, está marcada para 24 de março no município de Valentim Gentil.

Adicionalmente, está prevista para o próximo mês a realização de capacitação destinada a 335 municípios aderentes ao Programa Integra Resíduos, na modalidade à distância, com carga horária total de 20 horas. Catanduva é um dos integrantes da iniciativa estadual.

Dentre as disciplinas abordadas estão o papel do município na gestão dos resíduos, planejamento, análise financeira, logística, entre outros.