Catanduva não reverte tendência e perde mais de 100 empregos

O mercado de trabalho de Catanduva teve saldo negativo pelo segundo mês consecutivo, em novembro, com mais desligamentos do que contratações. O resultado do 11º mês do ano manteve a tendência de queda verificada em outubro, que teve 7 vagas perdidas, mas desta vez a situação foi ainda mais grave, com o corte de 111 empregos com carteira assinada.

No acumulado do ano, o município contabiliza 20.909 admissões e 19.272 desligamentos, gerando saldo positivo de 1.637 postos de trabalho de janeiro a novembro. O estoque de trabalhadores ativos no mercado soma 44.735. Os dados são do Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com atualização divulgada na última terça-feira, 30.

Conforme o levantamento, o setor de serviços respondeu por 748 novos empregos, com 9.294 admitidos e 8.546 desligados – e estoque de 20.965 trabalhadores. Na indústria, foram 604 vagas abertas, com 4.306 contratações e 3.699 desligamentos – e estoque de 10.634. O comércio abriu 187 postos, enquanto a agropecuária gerou 175. Já a construção civil perdeu 77 vagas.

O resultado apurado em novembro é bem pior do que o do mesmo mês do ano passado, que teve saldo positivo de 68 vagas, e reforça a tendência de retração verificada todo final de ano. Para se ter ideia, em dezembro de 2024 a cidade perdeu 1.072 postos de trabalho, fechando o ano com 518 novos empregos. O balanço de 2025 deve ser divulgado em 30 de janeiro de 2026.

PERFIL DO EMPREGO

De acordo com o Caged, das 1.637 vagas de emprego abertas este ano, 872 (53,2%) foram ocupadas por mulheres e 765 (46,7%) por homens. A faixa etária com mais oportunidades no mercado foi a de 18 a 24 anos, com saldo de 811 vagas (49,5%) no período, seguida pelos jovens de até 17 anos, com 441 (26,9%), e pelo público de 40 a 49 anos, com 274 (16,7%).

Outro item relacionado ao perfil do trabalhador é que a maioria das vagas foi ocupada por pessoas com ensino médio completo, chegando a 1.225 (74,8%). Com ensino superior completo foram 242 (14,7%) e ensino médio incompleto 179 (10,9%). A função com maior demanda no ano continua sendo a de professor leigo e de nível médio, com 245 oportunidades geradas.

BRASIL

O Brasil gerou 85.864 postos de trabalho no mês de novembro. Os números mostram que, no acumulado de janeiro a novembro, foi verificado saldo positivo de 1.895.130 postos de trabalho. Desse total, 1,462 milhão eram postos de trabalho típicos e 434 mil não típicos, que engloba aprendizes, intermitentes, temporários, contratados por CAEPF e com carga horária de até 30h.

EMPREGOS EM CATANDUVA – 2025 Mês Saldo Janeiro 87 Fevereiro 576 Março 347 Abril 427 Maio 117 Junho 58 Julho 135 Agosto -160 Setembro 168 Outubro -7 Novembro -111 Total 1.637

Fonte: Caged/MTE em 30/12/25

EMPREGOS EM CATANDUVA – ANO A ANO Ano Saldo 2020 3.856 2021 1.124 2022 1.727 2023 1.515 2024 518

Fonte: Caged/MTE em 30/12/25