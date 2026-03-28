Catanduva mantém queda nos casos de dengue neste ano

Catanduva segue com cenário controlado no enfrentamento à dengue em 2026, com queda expressiva nas confirmações em relação a 2025. Em janeiro, os registros passaram de 1.212 para 68. Em fevereiro, de 1.672 para 92. Em março de 2026, até o momento, são 23 casos confirmados, com 175 notificações ainda em investigação, o que pode atualizar o quadro.

Além da redução, o município também avançou no planejamento e aprovou o Plano de Contingência para Arboviroses do biênio 2026–2027. O documento organiza ações de prevenção, controle e assistência, com atuação articulada entre Vigilância em Saúde, Atenção Básica e demais setores.

O plano estabelece estratégias escalonadas conforme o cenário epidemiológico, com foco na detecção precoce, na redução de casos graves e na resposta rápida diante de possíveis aumentos da doença.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os indicadores refletem o trabalho contínuo das equipes, com atuação direta dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) por meio da EMCAa - Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypt, e dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em ações como visitas domiciliares, eliminação de criadouros, nebulizações e ações educativas.

“Apesar do cenário positivo, o alerta permanece, especialmente neste período de chuvas. A orientação é clara: reserve 10 minutos por semana para eliminar água parada e manter sua casa protegida”, recomenda a Secretaria de Saúde, em nota.