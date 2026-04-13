Catanduva lidera ranking estadual de empregos na fabricação de café

Catanduva apareceu em destaque em levantamento feito pelo Observatório Econômico por liderar ranking estadual de estoque de empregos formais, em fevereiro de 2026, na área de fabricação de produtos à base de café, com 349 trabalhares ativos.

Ao destrinchar os dados, o estudo mostra que Catanduva figura em 1º lugar no número de vínculos formais de trabalho nesse segmento, deixando para trás as cidades de Jundiaí, com 99 postos de trabalho ativos, São Paulo, com 48, e Indaiatuba, com 12.

Outros destaques do relatório são os setores de montagem de estruturas metálicas, em que Catanduva é vice-líder no estado. No topo da lista aparece São Paulo, com 3.084, seguida por Catanduva, com 558, Ribeirão Bonito, com 410, e Américo Brasiliense, com 401.

A vice-liderança também foi alcançada em fevereiro no mercado de fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas. A liderança é de Ribeirão Preto nesse segmento, com 1.388 empregados, seguida por Catanduva, com 191, e Indaiatuba, com 30.

No segmento de aparelhamento de pedras para construção, Catanduva também ocupa o 2º lugar no estado, com 67 trabalhadores ativos, ficando atrás somente da capital São Paulo, que tem 117. O pódio é completado por Iracemápolis, com 46 registros de trabalho.

De acordo com o levantamento, Catanduva ainda aparece com a 3ª colocação estadual em outros dois setores: fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados, peças e acessórios, com 907 vínculos, e no comércio varejista de artigos de iluminação, com 102.

RANKING NACIONAL

O estudo do Observatório Econômico também mostra setores que se destacaram em nível nacional, a começar pela fabricação de adoçantes naturais e artificiais, em que Catanduva aparece em 4º lugar do país, com 12 vínculos de trabalho. Os primeiros do ranking são Goiânia/GO, com 314, Maringá/PR, com 75, e Cambira/PR, com 23.

No segmento de fabricação de café, a Cidade Feitiço também aparece com a 5ª colocação nacional, sendo superada por Londrina/PR, com 718 vínculos, Cornélio Procópio/PR, com 710, Linhares/ES, com 585, e Viana/ES, com 397. Em Catanduva são 349 registros de trabalho.