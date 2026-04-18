Catanduva leva delegação de 95 pessoas aos Jogos da Melhor Idade

Catanduva está confirmada no 28º Jomi, os Jogos da Melhor Idade, que será realizado em Araçatuba entre os dias 17 e 22 de abril de 2026. A delegação do município contará com 95 integrantes, entre atletas, comissão técnica e dirigentes. O embarque foi na manhã de sexta-feira, dia 17, com saída da sede da Coordenadoria de Inclusão Social, na rua 15 de Novembro.

Ao todo, Catanduva participará de 11 modalidades: atletismo, bocha, buraco, malha, tênis de mesa, tênis de campo, vôlei adaptado, dominó, damas, coreografia e natação.

O evento vai reunir mais de 2 mil atletas de 52 municípios na seletiva da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A cerimônia de abertura acontece também nesta sexta-feira, às 16h, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha.

No total, a competição conta com 15 modalidades esportivas: atletismo, basquete 3x3 adaptado, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez.

As disputas esportivas acontecem de sábado a terça-feira. Os melhores de cada modalidade garantem vaga na Final Estadual, que será realizada entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Valinhos.

“A participação de Catanduva reforça o incentivo ao esporte em todas as fases da vida, destacando o trabalho desenvolvido com os idosos do município, promovendo saúde, qualidade de vida e integração por meio da prática esportiva”, destaca o governo municipal.

RETROSPECTO

No Jomi 2025, Catanduva conquistou 7 medalhas e garantiu vagas para a etapa estadual da competição. Na classificação geral, a cidade ficou em 8º lugar, entre as 43 participantes da etapa regional de Araçatuba. A delegação catanduvense tinha 75 integrantes.