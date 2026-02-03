Catanduva lança plataforma e app ‘Dengue Alert’ desenvolvidos no IFSP

A Prefeitura de Catanduva lançará no dia 10 de fevereiro, às 15h, no auditório do Paço Municipal, a plataforma e o aplicativo “Dengue Alert”, desenvolvidos por alunos do Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é transformar o combate à dengue por meio da tecnologia e da Inteligência Artificial.

O Dengue Alert utiliza a I.A. para emitir alertas sobre a dengue, permitindo intervenções rápidas e eficazes pelas equipes de saúde. O sistema também conta com um mapa interativo que monitora os casos por bairros, auxiliando as autoridades na tomada de decisões estratégicas e no direcionamento das ações de controle do mosquito.

Além da plataforma web, foi desenvolvido um aplicativo para dispositivos Android, que permitirá à população receber alertas, acompanhar surtos e denunciar possíveis focos do mosquito, fortalecendo a participação da comunidade na prevenção da doença.

O projeto, que já ganhou destaque em veículos de imprensa locais, regionais e nacionais ao longo do ano passado, agora está concluído e pronto para ser utilizado como uma nova ferramenta de apoio às políticas públicas de saúde de Catanduva.

“O Dengue Alert representa a união da Inteligência Artificial com a inteligência humana, colocando a inovação a serviço da saúde pública e do bem-estar da população. O lançamento oficial marca mais um avanço de Catanduva no uso da tecnologia como aliada no enfrentamento à dengue e na proteção da vida”, destacou, em nota, a Secretaria de Saúde.

HISTÓRICO

O desenvolvimento do Dengue Alert foi liderado pelo especialista Márcio Andrey Teixeira, professor do IFSP de Catanduva e membro do IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos), com intuito de ajudar as prefeituras e organizações públicas no combate à dengue. O pesquisador teve respaldo da Universidade Tecnológica do Texas, nos Estados Unidos.