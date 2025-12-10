Catanduva inicia vacinação de gestantes contra vírus da bronquiolite

A Secretaria Municipal de Saúde começou a aplicar a vacina contra o VSR - vírus sincicial respiratório, responsável pela bronquiolite e por quadros graves de síndrome respiratória aguda (SRAG) em bebês. O imunizante está disponível para gestantes a partir da 28ª semana de gestação e Catanduva recebeu, inicialmente, 300 doses.

A vacina é de dose única, deve ser aplicada a cada gestação e não possui limite de idade para a mãe. Ao se imunizar, a gestante transfere anticorpos para o bebê, oferecendo proteção logo nos primeiros meses de vida, período em que o risco de complicações pelo VSR é mais elevado.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o vírus é uma das principais causas de internação respiratória em crianças menores de 1 ano, especialmente no outono e inverno. A aplicação está sendo realizada no CEM - Centro de Especialidades Médicas, localizado na rua Pará, nº 3, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

De acordo com o Ministério da Saúde, a oferta na rede pública só foi possível após um acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que prevê a transferência de tecnologia para o Brasil. Agora, o país passará a fabricar o imunizante e ampliará a autonomia nacional, além de garantir o acesso à vacina.

Neste ano, o Ministério da Saúde comprou 1,8 milhão de doses da vacina. O primeiro lote, com 673 mil doses, chegou aos estados no início deste mês para início imediato da aplicação. O investimento total é de R$ 1,17 bilhão.

BRONQUIOLITE

A bronquiolite é uma infecção viral muito comum em bebês e crianças menores de dois anos. Os casos da doença podem se iniciar com sintomas leves, mas o quadro pode piorar rapidamente. Os primeiros sinais são obstrução nasal, coriza, tosse e chiado no peito, podendo evoluir para desconforto respiratório, baixa saturação, sonolência excessiva e lábios arrocheados.

O vírus sincicial respiratório é responsável por 75% dos registros de bronquiolite em recém-nascidos. A forma mais eficaz de proteger as crianças da doença é a vacinação.