Catanduva inicia vacinação contra a gripe com Dia D neste sábado

A Secretaria de Saúde de Catanduva inicia a campanha de vacinação contra a gripe neste sábado, dia 28, com a realização do Dia D de mobilização. A ação contará com seis unidades de saúde abertas e dois pontos itinerantes, com objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de imunização. A partir de segunda-feira, 30, a vacina estará disponível em todos os postos.

De acordo com a Saúde, estarão abertas neste sábado, das 8h às 17h, as unidades do Solo Sagrado, Jardim Soto, Nosso Teto, Nova Catanduva, Gaviolli e o CEM - Centro de Especialidades Médicas, o antigo Postão. Já as equipes itinerantes estarão nas lojas do Supermercado Antunes das ruas 7 de Setembro e Antônio Girol. Nesses locais, o atendimento será das 8h às 12h.

A campanha tem início com a vacinação dos grupos prioritários, conforme definição do Ministério da Saúde. Fazem parte desse público crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e doenças crônicas, adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, professores, integrantes das Forças Armadas e segurança pública, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional e trabalhadores da saúde, do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, portuários e dos Correios.

“A vacina é segura, gratuita e atualizada anualmente, protegendo contra os principais vírus da influenza em circulação. A imunização é fundamental para prevenir complicações, internações e casos graves da doença, especialmente entre os públicos mais vulneráveis”, ressalta a Saúde.

Em São Paulo, a campanha vai até 30 de maio e a meta é vacinar ao menos 90% do público-alvo, estimado em 18,8 milhões de pessoas. Até agora, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recebeu cerca de 3 milhões de doses, que estão sendo distribuídas aos 645 municípios paulistas.