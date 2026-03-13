Catanduva inicia avaliação de leitura com mais de 800 alunos do 2º ano

A rede municipal de ensino de Catanduva iniciou nesta semana a aplicação da Avaliação de Fluência Leitora para estudantes do 2º ano do ensino fundamental. Do total de quase 10 mil alunos da rede, 824 estudantes dessa etapa participarão do processo nas escolas municipais.

A avaliação integra iniciativa realizada em todo o estado de São Paulo e tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento da leitura das crianças nos primeiros anos da vida escolar, etapa considerada fundamental para o processo de alfabetização.

Durante a atividade, cada criança realiza a leitura de palavras e pequenos textos adequados à faixa etária, permitindo que os professores analisem aspectos como ritmo, fluidez e precisão na leitura.

A aplicação é realizada pelos próprios professores, com apoio de um aplicativo educacional que registra a leitura dos alunos e auxilia na análise dos resultados pelas equipes pedagógicas. Os resultados da avaliação também servem como base para o planejamento pedagógico das escolas, ajudando a identificar possíveis dificuldades e orientar ações de apoio aos estudantes.

BOM DESEMPENHO

Em Catanduva, os indicadores mais recentes mostram bom desempenho na alfabetização. Em 2025, o município registrou Índice de Fluência Leitora de 7,3, superando a média da rede pública paulista, que ficou em 6,8.

A avaliação aplicada neste início de ano é chamada de “avaliação de entrada”. O processo será repetido no final do período letivo, na “avaliação de saída”, permitindo acompanhar a evolução dos alunos ao longo do ano e medir o avanço no processo de aprendizagem da leitura.