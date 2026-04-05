Catanduva gera 372 vagas de emprego após quatro meses no ‘vermelho’

Os dados mais recentes divulgados pelo Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mostram que Catanduva gerou 372 vagas de emprego no mês de fevereiro, pondo fim a uma sequência de quatro meses com saldo negativo. Foram 2.132 admissões e 1.760 desligamentos no segundo mês do ano.

Com o resultado positivo, o saldo do primeiro bimestre ficou em 300 novas vagas, já que em janeiro o município fechou 72 postos de trabalho. Foram 4.033 admissões e 3.733 rescisões, o que elevou o estoque de trabalhadores com carteira assinada na cidade para 43.286.

Nos dois primeiros meses do ano, a indústria puxou a abertura de vagas, com saldo positivo de 301 postos no período, com 936 admitidos e 635 desligados. O setor de serviços abriu 64 vagas, depois de longo período no “vermelho”, seguido pela construção civil, com 38. Já o comércio fechou 38 empregos, enquanto a agropecuária perdeu 65 na somatória dos dois meses.

O Caged também divulgou o perfil dos contratados. Em Catanduva, levando em conta janeiro e fevereiro de 2026, das 300 vagas abertas, 289 foram ocupadas por homens e 11 por mulheres. Com relação à formação, 142 têm ensino médio completo e 125 superior completo. As faixas etárias mais empregadas foram das entre 18 e 24 anos (saldo de 145 vagas) e até 17 anos (126).

BRASIL

No Brasil, o Caged aponta que 255.321 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em fevereiro. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. O saldo é maior em relação a janeiro, quando o país criou 115.018 empregos, e revela queda de 42% em comparação a fevereiro de 2025, pressionada pelos juros altos e a desaceleração da economia.