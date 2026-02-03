Política
Catanduva fica entre as três que mais perderam empregos na região
Foto: Reprodução - Geração de empregos em Catanduva despencou no mês de dezembro
Município só não teve saldo pior do que Marapoama e Santa Adélia; melhor desempenho foi de Itajobi
Por Guilherme Gandini | 03 de fevereiro, 2026

Levantamento feito pelo jornal O Regional na base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que Catanduva ficou entre as três cidades da região que mais perderam empregos em 2025. Com 104 vagas fechadas, o município só não teve saldo pior do que Marapoama, com 282 postos a menos no ano, e Santa Adélia, que perdeu 311.

Por outro lado, o melhor desempenho regional foi de Itajobi, que abriu 218 empregos com carteira assinada no ano, seguida por Novo Horizonte, com 196, e Pindorama, com 173. Na sequência aparecem Cajobi (155), Tabapuã (151), Irapuã (131) e Ariranha (122).

A lista ainda tem, abaixo do patamar de 100 vagas no ano, as cidades e Ibirá (94), Urupês (70), Catiguá (35), Novais (20), Paraíso (17) e Sales (5).

Daí para frente, restam as cidades que tiveram saldo de empregos negativo de janeiro a dezembro. É o caso de Olímpia (-2), Embaúba (-17), Elisiário (-20), Palmares Paulista (-74), Catanduva (-104), Marapoama (-282) e, por fim, Santa Adélia (-311).

QUEDA EM DEZEMBRO

O saldo negativo de Catanduva na geração de empregos foi motivado pela queda drástica do indicador no mês de dezembro, com 1.742 empregos formais fechados em apenas 30 dias. O resultado de dezembro de 2025 foi de longe o pior de toda a série histórica do novo Caged.

Para se ter ideia, de janeiro a novembro de 2025, Catanduva gerou 1.638 postos de trabalho com carteira assinada, ou seja, foi justamente dezembro que derreteu os números. O segmento que mais fechou postos de trabalho na cidade foi o de serviços, com saldo negativo de 489 vagas. 

 

EMPREGOS NA REGIÃO DE CATANDUVA

Município

Saldo em 2025

Itajobi

218

Novo Horizonte

196

Pindorama

173

Cajobi

155

Tabapuã

151

Irapuã

131

Ariranha

122

Ibirá

94

Urupês

70

Catiguá

35

Novais

20

Paraíso

17

Sales

5

Olímpia

-2

Embaúba

-17

Elisiário

-20

Palmares Paulista

-74

Catanduva

-104

Marapoama

-282

Santa Adélia

-311

Fonte: Caged | Consulta em 2 de fevereiro de 2026

