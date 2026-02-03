Catanduva fica entre as três que mais perderam empregos na região

Levantamento feito pelo jornal O Regional na base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que Catanduva ficou entre as três cidades da região que mais perderam empregos em 2025. Com 104 vagas fechadas, o município só não teve saldo pior do que Marapoama, com 282 postos a menos no ano, e Santa Adélia, que perdeu 311.
Por outro lado, o melhor desempenho regional foi de Itajobi, que abriu 218 empregos com carteira assinada no ano, seguida por Novo Horizonte, com 196, e Pindorama, com 173. Na sequência aparecem Cajobi (155), Tabapuã (151), Irapuã (131) e Ariranha (122).
A lista ainda tem, abaixo do patamar de 100 vagas no ano, as cidades e Ibirá (94), Urupês (70), Catiguá (35), Novais (20), Paraíso (17) e Sales (5).
Daí para frente, restam as cidades que tiveram saldo de empregos negativo de janeiro a dezembro. É o caso de Olímpia (-2), Embaúba (-17), Elisiário (-20), Palmares Paulista (-74), Catanduva (-104), Marapoama (-282) e, por fim, Santa Adélia (-311).
QUEDA EM DEZEMBRO
O saldo negativo de Catanduva na geração de empregos foi motivado pela queda drástica do indicador no mês de dezembro, com 1.742 empregos formais fechados em apenas 30 dias. O resultado de dezembro de 2025 foi de longe o pior de toda a série histórica do novo Caged.
Para se ter ideia, de janeiro a novembro de 2025, Catanduva gerou 1.638 postos de trabalho com carteira assinada, ou seja, foi justamente dezembro que derreteu os números. O segmento que mais fechou postos de trabalho na cidade foi o de serviços, com saldo negativo de 489 vagas.
|
EMPREGOS NA REGIÃO DE CATANDUVA
|
Município
|
Saldo em 2025
|
Itajobi
|
218
|
Novo Horizonte
|
196
|
Pindorama
|
173
|
Cajobi
|
155
|
Tabapuã
|
151
|
Irapuã
|
131
|
Ariranha
|
122
|
Ibirá
|
94
|
Urupês
|
70
|
Catiguá
|
35
|
Novais
|
20
|
Paraíso
|
17
|
Sales
|
5
|
Olímpia
|
-2
|
Embaúba
|
-17
|
Elisiário
|
-20
|
Palmares Paulista
|
-74
|
Catanduva
|
-104
|
Marapoama
|
-282
|
Santa Adélia
|
-311
Fonte: Caged | Consulta em 2 de fevereiro de 2026
Autor