Catanduva fica em 3º no Campeonato Street Power de Basquete 3x3

O Campeonato Street Power de Basquete 3x3 foi concluído com sucesso no último domingo, 15, após a interrupção ocorrida no último dia 1º de fevereiro, em razão das fortes chuvas que impossibilitaram a continuidade das partidas. A retomada manteve o alto nível técnico e o espírito esportivo que marcaram toda a competição.

O evento reuniu equipes de Potirendaba, São José do Rio Preto, Santa Adélia e Catanduva, promovendo integração regional e valorizando o basquete 3x3 como ferramenta de inclusão e desenvolvimento esportivo. Os jogos foram no ginásio do Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

Entre os destaques da competição, as equipes de base de Catanduva tiveram grande desempenho, alcançando as semifinais e garantindo presença no pódio, com uma delas conquistando o 3º lugar, demonstrando o potencial das categorias de formação do município.

O pódio do Campeonato Street Power 3x3 ficou definido da seguinte forma: o América de São José do Rio Preto conquistou o título, seguido por Fake do Gordo, de Potirendaba, na 2ª colocação, e Dragonites, de Catanduva, em 3º lugar.

“A organização celebra o sucesso do evento, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do esporte, a união entre cidades da região e a criação de oportunidades para jovens atletas mostrarem seu talento dentro das quadras”, divulgou, em nota, o Estil Power 3x3.