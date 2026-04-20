Catanduva fica dois meses sem registrar mortes no trânsito

Números divulgados pelo Infosiga, plataforma de estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), mostram que Catanduva não registrou mortes no trânsito nos meses de fevereiro e março. Com isso, o balanço do primeiro trimestre fechou com dois óbitos e queda de 33% com relação ao primeiro trimestre do ano passado, que teve três registros.

De acordo com o Infosiga, o município contabilizou 13 mortes no trânsito de janeiro a dezembro do ano passado, uma a menos do que ao longo de 2024 – ou seja, a redução foi de 7,1%.

A análise dos registros mostra ocorrências distribuídas entre diferentes faixas etárias e gêneros. “As faixas etárias estão concentradas em adultos jovens e de meia-idade”, indica o portal. Não foram identificados padrões sazonais distintos ou picos acentuados em meses específicos.

Na região de São josé do Rio Preto, que abrange Catanduva, houve queda de 14,3% no número de mortes no trânsito no primeiro trimestre deste ano. Foram 60 óbitos, contra 70 no mesmo período de 2025. No Estado de São Paulo, a redução chegou a 7,6% (de 1.439 para 1.330).

Na análise de ocorrências na região de Rio Preto no primeiro trimestre, constata-se redução de 30% nos óbitos envolvendo motociclistas: foram 21 registros, contra 30 nos primeiros três meses de 2025. Já em relação aos ciclistas, o índice de mortes caiu 75% (4 para 1).

ACIDENTES EM QUEDA

Os dados do Infosiga também mostram que Catanduva registrou 65 sinistros de janeiro a março de 2026, sendo apenas um com vítimas fatais. No mesmo período do ano passado, foram 115 acidentes, sendo três fatais, o que revela redução de 43% no comparativo.

Das 65 ocorrências deste ano, foram 51 (78,5%) colisões, 5 (7,7%) choques, 3 (4,6%) atropelamentos e 6 outros. Do total, 52 (52%) envolveram automóveis e 43 (43%) motocicletas, sendo os demais casos com bicicleta (1), caminhão (1), ônibus (1) e outros (2).