Catanduva fatura títulos no judô em classificação aos Jogos da Juventude

Catanduva esteve representada em quatro modalidades na fase de classificação dos Jogos da Juventude 2026, com atletas da Smel - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer demonstrando dedicação, competitividade e bons resultados nas disputas regionais.

O destaque da rodada ficou por conta do judô, modalidade em que Catanduva conquistou dois títulos regionais. O atleta Murilo Batista garantiu o primeiro lugar na categoria pesado, enquanto Sara Almeida foi campeã na categoria meio leve, reforçando a força do judô catanduvense.

Além disso, o município também esteve em quadra no vôlei masculino sub-17/18 e no handebol masculino e feminino. No vôlei, Catanduva foi superada por Rio Preto por 2 a 1. Já no handebol masculino, Santa Adélia venceu por 28 a 16. No feminino, Rio Preto levou a melhor em partida equilibrada, vencendo por 20 a 17.

No basquete, a equipe catanduvense começou a competição com vitória sobre São José do Rio Preto pelo placar de 60 a 46, em atuação marcada pelo bom desempenho coletivo.

A participação faz parte da caminhada de Catanduva nos Jogos da Juventude 2026, competição que ainda contará com outras fases classificatórias ao longo do calendário esportivo estadual.