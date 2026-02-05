Líder na região, Catanduva exporta quase seis vezes mais que Rio Preto

Catanduva confirma sua forte vocação para o comércio exterior e se consolida como o maior exportador da Região Administrativa de São José do Rio Preto, com ampla vantagem em relação aos demais municípios – e volume financeiro quase seis vezes maior do que Rio Preto. Os números reforçam o papel estratégico da cidade na economia regional, estadual e nacional.

Em 2025, Catanduva registrou US$ 398,8 milhões em exportações, frente a US$ 28,5 milhões em importações, resultando em uma balança comercial altamente positiva, com superávit superior a US$ 370 milhões. O desempenho expressivo evidencia a competitividade das empresas instaladas no município e sua capacidade de atuação em mercados internacionais.

A força de Catanduva fica ainda mais evidente quando os números são comparados com os demais municípios da região. Enquanto Catanduva alcançou quase US$ 400 milhões em exportações, o segundo colocado foi Estrela d’Oeste, com cerca de US$ 216 milhões, seguido por José Bonifácio, que exportou aproximadamente US$ 199 milhões.

Na prática, Catanduva exportou quase o dobro do segundo colocado, consolidando uma liderança isolada e incontestável no comércio exterior regional. Já o principal polo econômico da região, São José do Rio Preto, exportou apenas US$ 68 milhões e importou US$ 172,7 milhões, ficando com a balança comercial negativa em aproximadamente US$ 104 milhões.

A região como um todo totalizou US$ 2,5 bilhões em exportações e US$ 309 milhões importados, ficando com saldo de US$ 2,2 bilhões. Os números são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

DESTINOS

Outro ponto de destaque da balança comercial de Catanduva é a diversificação dos destinos das exportações. As empresas locais não dependem de um único mercado, o que reduz riscos, amplia oportunidades e fortalece a sustentabilidade econômica.

Entre os principais parceiros comerciais aparecem China, Itália, Emirados Árabes Unidos, Japão, Indonésia, Argentina, Países Baixos (Holanda), Índia, Nigéria, Estados Unidos, Coreia do Sul, Argélia e Egito, demonstrando presença em diferentes continentes e mercados estratégicos.

PRODUTOS

A pauta exportadora do município é liderada por produtos de alto valor agregado, como açúcares, óleos e gorduras vegetais; extratos e essências de café; óleos essenciais; e produtos cítricos, refletindo a solidez da base industrial e agroindustrial aliada à modernização e à capacidade de atender exigentes padrões internacionais.

RANKING

Além da liderança regional, Catanduva também ocupa posições relevantes em rankings mais amplos. No Estado de São Paulo, o município aparece na 39ª colocação entre 645 cidades, enquanto no Brasil figura na 169ª posição entre mais de 5.500 municípios.