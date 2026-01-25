Catanduva estreia hoje no Paulistão, fora de casa, contra a Francana

O Catanduva Futebol Clube estreia neste domingo no Campeonato Paulista da Série A3 de 2026. A partida inicial será às 10h, contra a Francana, no Estádio Municipal Dr. Lancha Filho, em Franca. Já o primeiro jogo diante da sua torcida será no derby regional contra o Rio Preto, na quarta-feira, dia 28, às 19h30, no Estádio Silvio Salles.

A preparação do Santo para o Paulistão começou em julho do ano passado. “Começamos a monitorar os atletas que passaram por Catanduva e que estavam disputando outros campeonatos. Trouxemos uma base de 11 atletas que já haviam trabalhado no Catanduva e os demais pontualmente dentro dos atletas da divisão conseguimos contratar. Hoje nós estamos com um elenco de 23 atletas”, detalha o prefeito Padre Osvaldo, presidente do clube.

Segundo ele, a comissão técnica buscou atletas diferenciados, com experiência na Série A3. “Atletas de bom caráter, para formar um grupo bem coeso, e assim fazer um bom início e uma boa preparação”, ressalta, completando que a pré-temporada iniciou em 3 de novembro.

“Nós temos uma comissão muito responsável, dedicada, como temos também atletas com responsabilidade. O nosso foco principal é o acesso. Sabemos que é uma divisão muito competitiva, com clubes bem preparados, de grandes investimentos, mas dentro da nossa realidade procuramos montar um bom elenco. E temos certeza que faremos um bom campeonato com condições de disputar o acesso para a Série A2”, projeta Padre Osvaldo.

Ele frisa que tem trabalhado a parte mental dos atletas, com reuniões semanais. “Para que seja um trabalho coletivo e que todos tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo, que estejamos unidos na mesma busca. Tive a oportunidade de trabalhar semanalmente, conversando, tirando dúvidas, propondo ações e ao mesmo tempo fazendo um trabalho de mentalização.”

Em campo, sob o comando do técnico Ivan Canela, também foi feito um trabalho bem físico, intenso e qualificado, para que o elenco pudesse chegar bem preparado à competição. Como estratégia, a comissão técnica do Santo deixou três vagas abertas para trazer reforços no decorrer do torneio, de forma a solucionar deficiências ou substituir atletas lesionados.