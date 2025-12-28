Catanduva estreia contra a Francana, fora de casa, no Paulistão da Série A3

A tabela do Paulistão da Série A3 de 2026 está definida. A competição terá início no dia 23 de janeiro, sexta-feira, com duas partidas. O Catanduva Futebol Clube estreará dois dias depois, domingo, fora de casa, contra a Francana, às 10h. Já o primeiro jogo diante da sua torcida será no derby regional contra o Rio Preto, no dia 28, quarta-feira, às 19h30, no Estádio Silvio Salles.

Os próximos adversários do Santo serão o Itapirense, no dia 31, em casa; o União Suzano, no dia 4 de fevereiro, em Suzano; o Rio Claro, no dia 7, em casa; o São Bernardo, no dia 11, em Mogi das Cruzes; o União Barbarense, no dia 14, em casa; o Rio Branco, no dia 21, em Americana; o Marília, no dia 25, em casa; a Portuguesa, no dia 1º de março, em Santos; o XV de Jaú, no dia 4, em Jaú; o União São João, no dia 7, em casa; o Desportivo Brasil, no dia 11, em casa; o Bandeirante, no dia 15, em Birigui; e o Paulista, no dia 21 de março, em casa.

Os oito primeiros colocados avançam para as quartas de final, com jogos de ida e volta marcados para 29 de março e 5 de abril. Os times com as quatro melhores campanhas seguem para a semifinal, com jogos em 12 e 19 de abril. As finais serão em 22 e 26 de abril. Todos os confrontos do campeonato serão transmitidos ao vivo pelo canal do Paulistão e da Ulisses TV no YouTube.

O prefeito e dirigente da equipe, Padre Osvaldo, revelou ao jornal O Regional que o clube tem 24 atletas contratados, sendo 11 remanescentes da temporada anterior. As contratações começaram no mês de julho, com escolha de jogadores que já atuavam na mesma divisão estadual. O novo grupo iniciou suas atividades no dia 3 de novembro.

“A nossa perspectiva, o nosso planejamento, é até o dia 26 de abril, na final. Estamos trabalhando para fazer uma equipe muito competitiva, muito consciente, trabalhando muito o psicológico dos atletas para termos uma equipe unida e muito forte para fazermos uma boa competição”, reforçou Padre Osvaldo, reconhecendo que o desafio do acesso é grande, mas possível.

Como estratégia, a comissão técnica do Santo, encabeçada mais uma vez por Ivan Canela, deixou três vagas abertas para trazer reforços no decorrer do torneio, de forma a solucionar deficiências ou substituir atletas lesionados. O prazo para contratações vai até o início de março.