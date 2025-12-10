Catanduva entra no top 10 do Ranking Município Verde Azul

Cidade alcançou 90 pontos de um total de 100 para ficar entre as melhores da categoria

Com presença do governador Tarcísio de Freitas em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, Catanduva recebeu, nesta terça-feira, 9 de dezembro, o certificado do Programa Município Verde Azul. A cidade alcançou 90 pontos - de um total possível de 100 - e garantiu o 9º lugar entre as 56 cidades que compõem o Grupo 4 (municípios com população entre 100.000 e 499.999 habitantes).

A edição marca o primeiro ciclo após a revisão metodológica realizada em 2024, que fortaleceu os critérios técnicos, atualizou indicadores e alinhou o programa a temas estratégicos como mudanças climáticas, governança ambiental, planejamento territorial e gestão hídrica.

Ao todo, 347 municípios aderiram voluntariamente ao ciclo, dos quais cinco foram premiados com o Troféu Governador Franco Montoro, 98 conquistaram a certificação e 91 alcançaram o selo de qualificação, reforçando a maturidade crescente da gestão ambiental municipal.

Para a Prefeitura de Catanduva, a premiação “reconhece o avanço das políticas públicas ambientais desenvolvidas, com destaque para ações contínuas de arborização urbana, manejo de resíduos sólidos, conservação da água, educação ambiental, proteção da biodiversidade e fortalecimento da governança ambiental. Esses eixos refletem compromissos permanentes da gestão na busca por um desenvolvimento sustentável e alinhado às boas práticas ambientais.”

A avaliação dos municípios no programa segue método de pontuação baseado no cumprimento de dez diretivas ambientais: Governança Ambiental, Adaptação às Mudanças Climáticas, Educação Ambiental, Saneamento Básico, Resíduos Sólidos, Qualidade do Ar e Mitigação de Gases de Efeito Estufa, Biodiversidade, Arborização Urbana, Recursos Hídricos e Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo (ZEE-SP).

Além dos pontos conquistados, o cálculo final considera descontos por passivos ambientais sob responsabilidade do Poder Público local - penalidades que podem reduzir até 20 pontos da nota final. Mesmo com esse rigor, Catanduva manteve desempenho elevado e assegurou sua posição entre as melhores do estado dentro de seu grupo populacional.

Criado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Programa Município Verde Azul tem como objetivo medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental, incentivando a descentralização da agenda ecológica e a adoção de políticas sustentáveis em nível municipal.

PREMIAÇÃO

Os primeiros colocados em cada grupo populacional receberam o Prêmio Governador Franco Montoro. Foi o caso de Vista Alegre do Alto (até 9.999 habitantes), Severínia (até 49.999), São Roque (até 99.999), Araraquara (até 499.999) e São Paulo (500.000). Já os municípios com melhor desempenho técnico foram certificados ou receberam o selo de qualificação.

MUNICÍPIO VERDE AZUL

RANKING DO GRUPO 4

1º - Araraquara - 97

2º - Barueri - 96,5

3º - Americana - 96,5

4º - Itu - 95

5º - Santos - 93

6º - Suzano - 92,5

7º - Indaiatuba - 92

8º - Ourinhos - 90,5

9º - Catanduva - 90