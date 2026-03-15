Catanduva enfrenta o Bandeirante hoje; Novorizontino vai até Salvador na quarta

O Catanduva enfrenta o Bandeirante neste domingo, às 18h, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, em confronto importante para tentar reagir no Campeonato Paulista da Série A3 e manter vivas as chances de entrar no grupo dos oito classificados para a próxima fase.

O Santo vem de empate sem gols com o Desportivo Brasil, na última quarta, dentro de seus domínios, e acumula seis partidas consecutivas sem vitória. O time já chegou a liderar a competição, mas está em 9º lugar na tabela, com 18 anos, fora da zona de classificação.

A sequência negativa aumenta a pressão sobre a equipe catanduvense na reta final da primeira fase. O compromisso seguinte do Santo, na rodada derradeira, será contra o Paulista de Jundiaí, no próximo sábado, dia 21 de março, no Estádio Silvio Salles. A partida será às 15h.

Enquanto isso, o Grêmio Novorizontino confirmou sua classificação à 4ª fase da Copa do Brasil ao golear o Mixto por 3 a 0, no Estádio Dutrinha, em Cuiabá, na quinta-feira, 12. Com atuação consistente, o Tigre construiu sua vitória e agora terá pela frente o Jacuipense, da Bahia.

A equipe retornou para Novo Horizonte e volta suas atenções para o próximo desafio da competição. O confronto será em Salvador, na quarta-feira, 18 de março, às 21h30.

Depois será a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Londrina, no domingo, dia 22, às 20h, no Jorjão. E, ainda, na quarta-feira, dia 25, às 21h30, tem a estreia na recém-criada Copa Sul-Sudeste, com duelo contra o América-MG, também em casa.