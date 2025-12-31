Esporte
Catanduva encerra Jogos Abertos com medalhas em três modalidades
Foto: Divulgação/Smel - Wanderson Silva dos Santos conquistou a medalha de prata no boxe
Foram seis conquistas, sendo um título e cinco vices, colocando o município em 43º lugar
Por Guilherme Gandini | 31 de dezembro, 2025

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Smel Catanduva divulgou balanço da participação do município nos Jogos Abertos do Interior, em Ribeirão Preto. Ao todo, os atletas conquistaram seis medalhas, subindo ao pódio em três modalidades: Supino Raw, Boxe e Kickboxing.

A equipe de levantamento de peso voltou para casa com quatro conquistas no Supino Raw. Diego Henrique de Souza ganhou o ouro na categoria adulto até 60 kg; Gabriel Ferreira de Alencar ficou com a prata, no adulto até 67,5 kg; Jenilson da Silva Almeida também garantiu a prata, no adulto até 90 kg; e Vanusa Gomes de Oliveira faturou a prata na categoria Master até 75 kg.

No boxe masculino, Wanderson Silva dos Santos conquistou a medalha de prata na categoria até 65 kg, enquanto Vicelazio Neto também ficou com a prata no Kickboxing Masculino até 71 kg.

Além disso, segundo a Smel, Catanduva alcançou o 4º lugar geral no Xadrez Feminino Sub-21, o 7º lugar geral no Tênis de Mesa e o 9º lugar geral no Xadrez Masculino Sub-21. Na classificação geral, a delegação da Cidade Feitiço ficou na 43ª colocação entre 169 municípios participantes.

“A participação nos Jogos Abertos do Interior reforça a importância do trabalho desenvolvido pela Smel Catanduva, que segue investindo no esporte, na formação de atletas e na representação do município em grandes competições”, exaltou a Smel, em nota.

