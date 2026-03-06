Catanduva encara União São João em jogo decisivo para se manter no G8

O Catanduva tem uma partida ‘decisiva’ neste sábado, 7 de março, às 18h, no Estádio Municipal Sílvio Salles. O Santo recebe o União São João de Araras e – pela primeira vez no Paulistão Série A3 deste ano – pode ficar fora da zona de classificação em caso de derrota.
Com 16 times, a regra determina que os oito primeiro seguem para a segunda fase, com confrontos entre o 1º contra o 8º, o 2º contra o 7º, o 3º contra o 6º e o 4º contra o 5º colocado. O Santo está na 8ª colocação, com 17 pontos. Seu adversário deste sábado está abaixo, em 9º, com 15. A vitória coloca o time de Araras entre os oito melhores, retirando o Santo da zona de classificação.
A primeira fase da competição conta com 15 jogos, sendo que 11 já foram realizados. Após receber o União São João, o Catanduva joga contra o Desportivo Brasil (em casa), o Bandeirante de Birigui (fora) e o Paulista de Jundiaí (em casa).
Neste momento, os oito primeiros da classificação geral são a Portuguesa Santista na liderança (24 pontos), seguida do Marília (23), Rio Claro (22), Rio Preto (20), União Barbarense (19), São Bernardo (18), XV de Jaú (18) e Catanduva (17).
