Embalado, Catanduva encara o Rio Branco fora de casa no próximo sábado

Embalado pela vitória por 3 a 0 contra o União Barbarense no final de semana, o Catanduva encara o Rio Branco, em Americana, no próximo sábado, 21 de fevereiro. O jogo será no Estádio Décio Vitta, às 15h, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.
O Santo ocupa a 3ª colocação na tabela de classificação, com 14 pontos. Na liderança está a Portuguesa Santista, seguida pelo Marília, ambos com 15. Dentro do G8 ainda aparecem Rio Claro (14), XV de Jaú (13), São Bernardo (12), Paulista (11) e União São João (10).
Para se preparar para o duelo fora de casa, o time se reapresentou e treinou forte na segunda-feira de Carnaval, no Estádio Municipal Silvio Salles.
O técnico Ivan Canela tem elogiado a força mental do seu elenco. “Estou muito feliz. É frisar que meu time é muito aguerrido, um time forte mentalmente, que sabe sofrer, são jogadores comprometidos e a gente está no caminho certo”, avaliou ele, logo após o último jogo.
