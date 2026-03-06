Catanduva empata fora de casa, mas continua no G8 da Série A3

XV de Jaú e Catanduva empataram sem gols, na noite desta quarta-feira, 4, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela 11ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O resultado derrubou as duas equipes na tabela de classificação, mas ambas ainda permaneceram dentro do G-8, grupo dos oito primeiros que se classificarão para a próxima fase da competição.

O jogo todo foi considerado morno, com a primeira etapa muito fraca tecnicamente e sem chances de gol para os dois lados. No segundo tempo, o XV teve boa oportunidade com Quintero, enquanto o Santo chegou a marcar com Cezane, após cobrança de falta e bate-rebate na área, mas o atleta estava em posição de impedimento – e o gol foi anulado pela arbitragem.

O empate deixou o Catanduva na 8ª posição, com 17 pontos, tendo como próximo adversário o União São João, no próximo sábado, dia 7, às 18h, no estádio Silvio Salles. Os ingressos já estão liberados para os torcedores na loja Território do Esporte, que fica na rua Brasil, 680, no Centro. No dia da partida, também haverá venda na bilheteria do estádio, a partir das 11h.