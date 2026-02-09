Catanduva empata sem gols em casa e deixa a liderança do Paulistão A3

Catanduva e Rio Claro empataram sem gols, na noite de sábado, no Estádio Silvio Salles, pela 5ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. Com o gramado castigado pelas chuvas, as equipes não conseguiram movimentar o placar.
Enquanto o Santo pressionou, o Galo Azul se fechou e apostou no contra-ataque, segurando o resultado na maior parte do tempo e valorizando o ponto conquistado fora de casa.
“Dentro de casa a gente sempre busca os três pontos, mas pelas circunstâncias do campo, não proporcionou a nossa equipe criar situações. Temos que valorizar o empate, a gente tá se mantendo na parte de cima da tabela e o importante foi pontuar”, avaliou o técnico Ivan Canela.
Com o resultado, o Catanduva manteve a invencibilidade, mas deixou a liderança da competição - agora ocupada pela Portuguesa Santista - e caiu para a 4ª colocação. O XV de Jaú é o vice, com 12, seguido por Marília, Catanduva e Rio Claro, todos com 11 pontos.
O Santo volta a campo pela 6ª rodada da A3 já nesta quarta-feira, dia 11, às 15h, contra o EC São Bernardo, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. A partida terá transmissão ao vivo pela rádio Vida 94.9 FM e pelo Youtube, com início da jornada esportiva às 14h30.
Autor