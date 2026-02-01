Catanduva é qualificada em programa para reduzir mortes no trânsito

Mais de 200 municípios paulistas manifestaram interesse em receber apoio especializado do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) no combate à letalidade no trânsito. Do total, 170 foram qualificados para a 1ª edição do novo Programa Respeito à Vida (PRaVida), que passou por reformulação em 2025 para alcançar a meta de reduzir mortes.

O programa é alinhado ao 1º Plano de Segurança Viária do Estado de São Paulo (PSV-SP), que será lançado em breve e prevê série de ações em oito frentes, com potencial para diminuir até a metade as perdas no trânsito em 5 anos. Com as cidades habilitadas, o PRaVida tem o potencial de impactar mais de 26 milhões de vidas, através de ações educativas e de fiscalização.

O novo PRaVida conta com três componentes ou frentes de atuação: o Vias Seguras é voltado à implementação de soluções de alto impacto em locais críticos; o componente Educação prevê a formação e qualificação de gestores e servidores públicos; já o componente Fiscalização vai apoiar os municípios no alinhamento das ações e fortalecimento das capacidades técnicas.

Entre os selecionados aparecem Catanduva e mais quatro cidades da região: Ibirá, Marapoama, Novo Horizonte e Tabapuã, qualificadas no componente “Vias Seguras”. Agora elas precisam enviar suas propostas técnicas para viabilizar recursos para apoio à execução dos projetos. Já o município de Novais foi pré-selecionado para receber apoio de ações formativas nessa área.

Como os municípios podiam se inscrever em um dos três componentes ou em mais de um ao mesmo tempo, Catanduva também apareceu como pré-selecionada para receber capacitação na área de Fiscalização, apesar de não ser sido qualificada no componente. Já Novo Horizonte recebeu tripla aprovação – além do Vias Seguras, foi qualificada em Educação e Fiscalização.

PRÓXIMOS PASSOS

Aptos a receber recursos para a execução dos projetos, esses municípios seguem agora para uma 2ª fase do processo seletivo, em que suas propostas serão submetidas a uma minuciosa avaliação técnica para aferir sua aderência aos objetivos do PRaVida e aos critérios de priorização, como o grau de criticidade do trânsito em cada localidade.