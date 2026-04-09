Catanduva e Novo Horizonte aparecem entre as campeãs do emprego

A atualização do ranking do Governo de São Paulo com as cidades campeãs do emprego trouxe Catanduva posicionada entre as 50 que mais geraram postos de trabalho no mês de fevereiro e Novo Horizonte figurando na classificação de fevereiro e na do primeiro bimestre do ano.

De acordo com o levantamento, Catanduva foi a 44ª maior geradora de empregos em fevereiro no estado de São Paulo no segundo mês do ano, com 372 vagas abertas; já Novo Horizonte aparece em 46º lugar, com 364. Referência regional, São José do Rio Preto é a 14ª, com 1.118.

Já no ranking do primeiro bimestre, que soma os números de janeiro e fevereiro de 2026, Novo Horizonte alcançou a 22ª colocação, com 933 postos de trabalho gerados no período. Já São José do Rio Preto ficou na 11ª posição, com 1.874 vagas. Catanduva não ficou entre as 50 primeiras.

Ao todo, o estado de São Paulo criou quase 96 mil oportunidades de emprego com carteira assinada em fevereiro, o equivalente a 3,4 mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No bimestre, foram quase 112 mil vagas de emprego formais criadas. No acumulado de 12 meses, São Paulo se aproximou de 244 mil oportunidades de trabalho. Assim, o estado criou 37,5% das vagas do país em fevereiro, 30,1% do total em dois meses e 23,3% em 12 meses.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,66% em fevereiro, 0,76% no acumulado do ano e 1,68% no acumulado de 12 meses.

Abertura de vagas caiu 55% em Catanduva

Catanduva gerou 300 vagas com carteira assinada no primeiro bimestre. No mesmo período do ano passado, foram 668. Isso significa que, apesar de figurar entre as “campeãs do emprego” em fevereiro, a cidade registrou diminuição de 55% nas oportunidades de trabalho nos dois primeiros meses do ano, no comparativo entre 2025 e 2026. Já Novo Horizonte soma 933 postos abertos neste início de ano, mantendo praticamente o mesmo ritmo verificado no primeiro bimestre de 2025, que resultou em 894 vagas. A alta de um ano para o outro foi de 4,3%.