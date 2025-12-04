Política
Catanduva é destaque regional em projeto de leitura e escrita
Foto: Prefeitura de Catanduva - Equipe da Secretaria de Educação apresentou experiências na Unesp de Presidente Prudente
Trabalho do município chamou atenção da coordenação regional do projeto LEEI
Por Da Reportagem Local | 04 de dezembro, 2025

Ao longo dos últimos quatro meses, Catanduva desenvolveu trabalho consistente e reflexivo na Educação Infantil, por meio do LEEI – Leitura e Escrita na Educação Infantil – Aprofundamento. o percurso formativo garantiu avanços significativos nas práticas pedagógicas da rede municipal, envolvendo todos os gestores, aproximadamente 600 professores e equipes escolares, em um movimento coletivo de estudo, planejamento e aprimoramento das práticas de linguagem.

De acordo com a Prefeitura de Catanduva, o compromisso da Secretaria Municipal de Educação em qualificar o trabalho com leitura e escrita na infância chamou a atenção da coordenação regional do programa. Como resultado, na quarta-feira, 3, Catanduva foi selecionada para apresentar sua experiência na Unesp de Presidente Prudente, em um encontro que reuniu municípios participantes para troca de aprendizados, desafios e práticas de sucesso.

As formadoras Camila Fernanda Barbosa Almeida e Mirla Gonçalves Sizinando, representadas por Patrícia Leão Ferrisse e Thaynara Fernandes, também formadoras da rede, falaram em nome da Secretaria de Educação. Elas apresentam o percurso desenvolvido em Catanduva, destacando os resultados construídos de forma colaborativa e o impacto nas práticas da Educação Infantil.

