Catanduva é destaque na final da maior liga de xadrez rápido

Catanduva brilhou na final da Liga do Enxadrista 2025, considerada a maior liga de xadrez rápido do país. Ao longo do ano, foram realizados 25 torneios classificatórios válidos pela Fide, a Federação Internacional de Xadrez, responsável pelo ranking mundial da modalidade. No total, participaram 51 municípios e 1.468 atletas.

A decisão aconteceu no último sábado, 6 de dezembro, em Lençóis Paulista, reunindo os 96 melhores enxadristas da temporada. A equipe de xadrez da Smel Catanduva, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, marcou presença com 17 atletas classificados, refletindo o trabalho contínuo de formação e incentivo ao esporte.

O desempenho catanduvense foi expressivo: 6 pódios, sendo 2 títulos de campeão, 1 vice-campeonato e 3 terceiros lugares. Entre os destaques estão Adriele Martins e Laura Picinato, que conquistaram o ouro de forma invicta em suas categorias.

Para a Smel, chegar à final já representa uma grande conquista diante da competitividade da liga. “Os resultados reforçam o fortalecimento do xadrez em Catanduva e o impacto do trabalho desenvolvido pela SMEL na preparação dos atletas. A Prefeitura de Catanduva parabeniza todos os enxadristas que representaram o município com dedicação e excelência”, ressaltou.