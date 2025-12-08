Catanduva é destaque em enciclopédia sobre os Jogos Regionais

Catanduva foi sede dos Jogos Abertos da Araraquarense em 1958 e 1961, que antecederam os Jogos Regionais, cujo início foi em 1970, prolongando-se até hoje. Nas 13 edições realizadas entre 1957 e 1969, a Cidade Feitiço conquistou hegemonia no atletismo, alcançando 11 pódios, sendo 9 vezes em 1º lugar, e obteve destaque no Tênis de Campo, com 7 pódios em 1º lugar.

Nos Jogos Regionais, Catanduva foi sede em 1972 e 1973 (Zona Norte) e teve seu auge no Basquetebol Feminino, conquistando títulos em 1977, 1979 a 1987. No período, também teve conquistas no Futebol de Campo Masculino, na Natação, no Tênis de Campo e no Tênis de Mesa.

A Enciclopédia - Fernandópolis nos Jogos Regionais 1970-2025, recém-lançada pelo historiador e pesquisador Gil Cipriano, também destaca em suas 288 páginas as principais modalidades em que atletas catanduvenses mais venceram.

O livro apresenta informações sobre as 53 edições dos jogos, incluindo as cidades campeãs por modalidade, as sedes, as campeãs no futebol de campo masculino e um ranking com as principais vencedoras, reunindo grande parte dos resultados. A partir de 1984, também são apresentadas a pontuação e as medalhas das melhores classificadas.

O autor destaca a relevância de os secretários municipais de Esportes possuírem a obra em suas secretarias e seus gestores esportivos, a fim de evidenciar as modalidades vencedoras e identificar a necessidade de aprimorar determinadas categorias para competições futuras.

Foram praticamente dois anos de pesquisas, durante os quais Gil Cipriano visitou 12 das 17 cidades-sede (1970-2025). Os municípios não visitados foram, em alguns casos, por falta de local para consulta e, em outros, porque não autorizaram o acesso a seus acervos particulares.

Nem por isso o autor desanimou. Segundo ele, a Enciclopédia é o material mais completo e única do gênero na região e, provavelmente, no estado de São Paulo. Ainda que possa ser complementada. “Não existe obra completa; sempre poderá haver complementações.”

Gil Cipriano comemora o resultado da longa pesquisa. “Sinto o dever cumprido com minha cidade e toda a região, pois trata-se de um dos eventos amadores mais importantes do nosso estado e do país. Jamais poderia deixar de relatar a importância da competição,” conclui o autor.

A aquisição da Enciclopédia - Fernandópolis nos Jogos Regionais 1970-2025 pode ser feita pelas plataformas digitais do Clube de Autores (clubedeautores.com.br) e Amazon (amazon.com.br) ou diretamente com o autor a partir do WhatsApp 17 99662-8200.

QUEM É

Gilberto Cipriano é formado em Administrador de Empresas, História e Complementação Pedagógica, comentarista esportivo da TV Canal Dez e autor dos livros: Alma Águia – 61 Anos da Águia, Almanaque do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais e da recém-lançada Enciclopédia Fernandópolis nos Jogos Regionais 1970-2025.